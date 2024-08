Aleksandar Atanasijević ma nowy klub! Zaskakujący kierunek byłego gwiazdora Skry

Były już gwiazdor reprezentacji Serbii Aleksandar Atanasijević przeszedł do nowego klubu. 33-letni siatkarz wybrał niecodzienny kierunek. W najbliższym sezonie zagra w Grecji.

W ubiegłym sezonie Atanasijević grał w Szanghaj Bright, gdzie na co dzień występuje także Michał Kubiak. Serb przeniósł się do Japonii po dwóch sezonach spędzonych w PGE Skrze Bełchatów. Z zespołem z województwa łódzkiego większe sukcesy osiągał jednak za swojej poprzedniej "kadencji" - w latach 2011-2013. Zajął wtedy m.in. drugie miejsce w rozgrywkach Ligi Mistrzów.

Serb po igrzyskach olimpijskich w Paryżu zakończył karierę reprezentacyjną. W wywiadach wielokrotnie podkreślał, że w najbliższym czasie zamierza skupić się przede wszystkim na rodzinie. Sportowiec związany jest z siatkarką Elicą Atanasijević (z domu Wasilewą), z która ma niespełna rocznego synka Theo. Żona atakującego zapowiedziała, że po urodzeniu dziecka zamierza kontynuować karierę i w najbliższym sezonie zagra w tureckim Fenerbahce Medicana Stambuł.

Wybór 33-latka nie padł jednak na Turcję, a na... Grecję. W przyszłym sezonie utytułowany zawodnik zagra w drużynie mistrza Grecji -Olympiakos. Atanasijević podpisał z zespołem roczny kontrakt.

- Czuję się niesamowicie. W końcu odpocząłem po długim sezonie, więc jestem bardzo szczęśliwy, że mogę ponownie rozpocząć treningi. Chcę i będę dawał z siebie wszystko w każdym meczu, aby pomóc Olympiakosowi zdobywać kolejne trofea w siatkówce. To klub z wieloma trofeami. Jako Serb rozumiem i znam historię oraz mentalność klubu i to jest główny powód, dla którego przyszedłem do Olympiakosu - powiedział Atanasijević.

Niespełna 33-letni siatkarz gra w kadrze Serbii od 2011 roku. Sięgnął z nią po m.in. dwa mistrzostwa Europy oraz srebrny medal Ligi Narodów.