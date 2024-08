Nagły zwrot w sprawie Bartosza Kurka. Jednak tam nie zagra!

Bartosz Kurek odpoczywa jeszcze po zakończeniu wyczerpującego sezonu reprezentacyjnego. Irańska Federacja Siatkówki podała we wtorek informację, jakoby atakujący miał wystąpić w Klubowych Mistrzostwach Azji. Te wieści zdementował jednak agent siatkarza, Jakub Michalak.

Sezon reprezentacyjny zakończył się dopiero niedawno, a na tapet już wchodzi PlusLiga. Rozgrywki ligowe rozpoczną się w połowie września. Pozostały więc cztery tygodnie, by należycie przygotować się do ich startu. A będzie się przed czym bronić, bowiem po zakończeniu sezonu z najwyższą klasą rozgrywkową pożegnają się aż trzy zespoły.

Ambitne plany na kolejne kilka miesięcy z pewnością mają działacze ZAKSY Kędzierzyn-Koźle. Po najgorszym w historii klubu sezonie (10, miejsce) poczynili kroki, by wrócić na szczyt. M.in. w tym celu do drużyny dołączył kapitan reprezentacji Polski - Bartosz Kurek.

We wtorek siatkarskie środowisko obiegła jednak zaskakująca informacja. Irańska Federacja Siatkówki ogłosiła, że jedną z gwiazd Klubowych Mistrzostw Azji będzie właśnie Kurek. Atakujący miałby reprezentować ekipę Jakarta Bhayangkara Presisi. Co więcej, jego "klubowym" kolegą miał zostać Earvin N'Gapeth - MVP niedawno zakończonych igrzysk olimpijskich w Paryżu.

Zawody odbędą się w terminie 8-15 września. Gdyby Kurek wziął w nich udział, oznaczałoby to, że zabraknie go w spotkaniu z PGE Projektem Warszawa, którym ZAKSA zainauguruje rozgrywki PlusLigi. By zasięgnąć rzetelnych informacji w sprawie tych doniesień, Edyta Kowalczyk z "Przeglądu Sportowego Onet" skontaktowała się z agentem Kurka. Jakub Michalak przekazał, że 36-latek nie weźmie udziału w azjatyckim turnieju.

Kapitan Biało-Czerwonych dołączy do treningów z ZAKSĄ w najbliższych tygodniu.