O krok od rekordowego transferu! Raków zainkasuje krocie

Crnacem zainteresowany ostatnio był Werder Brema, jednak ofertę Niemców przebił Norwich City. Jak podaje włoski dziennikarz, Anglicy zaproponowali za Chorwata 11 milionów euro. Transfer ma być na ostatniej prostej.

Młody, zaledwie 20-letni piłkarz do Częstochowy trafił z chorwackiego Slavena Belupo za 1,3 mln euro. Crnac w poprzednim sezonie strzelił dla Rakowa 8 goli i zanotował 5 asyst. W obecnych rozgrywkach ma bramkę i asystę.

Jeżeli wszystko dojdzie do skutku, to będzie to największy transfer w historii Rakowa i jeden z największych w historii PKO BP Ekstraklasy. Dotychczas najdroższym oddanym przez "Medaliki" zawodnikiem był Kamil Piątkowski, który powędrował do RB Salzburg za 5 mln euro.

Norwich występuje na zapleczu Premier League. Obecny sezon "Kanarki" rozpoczęły od remisu i porażki.

IM, Polsat Sport