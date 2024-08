Zagadkowa śmierć byłego gracza polskiej ligi. Pojawiły się nowe wątki

Pojawiły się nowe wątki w sprawie śmierci Karolisa Chvedukasa, 20-krotnego reprezentanta Litwy i byłego piłkarza Chojniczanki Chojnice. Wszystko wskazuje na to, że nie był to zgon z przyczyn naturalnych, lecz... morderstwo!

O śmierci 32-letniego Chvedukasa poinformowała 19 czerwca 2023 roku Litewska Federacja Piłki Nożnej. Przybyły wówczas na miejsce lekarz stwierdził, że sportowiec zmarł z przyczyn naturalnych, a powodem zgonu miało być pęknięcie aorty. Badająca sprawę organy również wykluczyły w pierwszym etapie śledztwa udział osób trzecich, o czym zapewniała prokurator I Wydziału Karnego Prokuratury Rejonowej w Kownie Aukse Lipkeviciene.

Ponad rok później wszystko wskazuje jednak na to, że były reprezentant Litwy mógł paść ofiarą morderstwa! Jak podaje dziennik "Lietuvos rytas", w sprawę tajemniczej śmierci Karolisa Chvedukasa bardzo mocno zaangażował się znany na Litwie bloger i youtuber Skirmantas Malinauskas, który w programie "Dziura w Contribee, oszustwo Kizelewicza, zabójstwo Chvedukasa" przedstawił dowody (w tym rozmowy ze świadkami, do których wcześniej nie dotarła policja), że tuż przed śmiercią piłkarza doszło do bójki z udziałem kilku młodych mężczyzn. To właśnie w jej wyniku miało dojść do pęknięcia aorty byłego gracza Chojniczanki.

Malinauskas skontaktował się z Viliją Kavaliauskiene, prawniczką matki piłkarza, a organy ścigania jeszcze raz przyjrzały się sprawie.

- Wygląda na to, że bezpośrednią przyczyną śmierci była doznana przez sportowca przemoc. Z tego, co wiem, jednemu z mężczyzn, którzy brali udział w bójce, ma być postawiony zarzut zabójstwa - powiedziała Kavaliauskiene w rozmowie z "Lietuvos rytas".

Chvedukas był 20-krotnym reprezentantem Litwy. Pierwszy mecz w narodowej drużynie rozegrał w listopadzie 2013 roku. Podczas swojej kariery środkowy pomocnik reprezentował wiele klubów. Był zawodnikiem takich drużyn jak RNK Split, Kokkolan Pallo-Veikot oraz Dundalk FC. Od 21 lutego do 12 lipca 2017 był piłkarzem Chojniczanki Chojnice. W polskim zespole rozegrał w sumie sześć spotkań.