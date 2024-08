Polacy na igrzyskach osiągnęli historyczny sukces i zdobyli pierwszy medal w sportach zespołowych od 1992 roku. Dla samej siatkówki był to natomiast pierwszy krążek od aż 1976 roku, kiedy to drużyna Huberta Wagnera sięgnęła po złoto, pokonując w finale ZSRR. Podopieczni Nikoli Grbicia nawiązali do tych sukcesów i świetnie zaprezentowali się w Paryżu. Dobra gra naszych reprezentantów nie umknęła uwadze portalu Volleyballworld.com, na którego koncie w mediach społecznościowych została zamieszczona wiadomość do Polaków.

ZOBACZ TAKŻE: Aleksandar Atanasijević ma nowy klub! Zaskakujący kierunek byłego gwiazdora Skry

"Dziękujemy, Polsko! Brawo za zdobycie srebrnego medalu na igrzyskach olimpijskich w Paryżu! Wasze umiejętności i poświęcenie były widoczne w każdym meczu. To imponujące osiągnięcie podkreśla Waszą ciężką pracę i toruję drogę do przyszłych sukcesów. Wasza wytrwałość i duch są naprawdę godne pochwały. Dążcie do wspaniałości, skupiając się na igrzyskach w Los Angeles w 2028 roku" – napisano na instagramowym profilu Volleyball World.

Szczególne uznanie wśród kibiców i ekspertów wzbudził półfinałowy mecz, w którym reprezentacja Polski grała ze Stanami Zjednoczonymi. Nasi siatkarze wygrali tamto spotkanie 3:2. W drodze do zwycięstwa nie przeszkodziły im kontuzje Mateusza Bieńka, Pawła Zatorskiego i Marcina Janusza.

W finale Biało-Czerwoni nie zdołali już pokonać, gospodarzy Francuzów, ale srebrny medal jest i tak jednym z największych sukcesów polskiej siatkówki w historii.

MiK