Nie żyje sportowa legenda. 60 lat w jednym klubie. "Pan Wojownik"

Począwszy od momentu, w którym został wybrany przez Philadelphia Warriors w piątej rundzie draftu w 1960 roku, Attles spędził ponad 60 lat w Golden State Warriors jako zawodnik, trener, generalny menedżer, wiceprezes.

Attles grał dla Warriors przez 11 lat i wystąpił w 711 spotkaniach. Według oficjalnych statystyk klubu przez ten okres osiągał średnio 8,9 punktu, 3,5 zbiórki i 3,5 asysty na mecz. Kariera trenerska legendy Golden State Warriors trwała aż 13 lat. W tym czasie Attles odniósł najwięcej zwycięstw w sezonie regularnym w historii klubu - 557. W 1975 roku poprowadził Warriors do pierwszego mistrzostwa NBA, pokonując w finale Washington Bullets. W 2019 roku Attles został wprowadzony do Naismith Memorial Basketball Hall of Fame.





W środę poinformowano o śmierci byłego rozgrywającego "Wojowników". Specjalne oświadczenie wydali Golden State Warriors.

"Alvin Attles nie tylko uosabiał, co to znaczy być Wojownikiem - on był Panem Wojownikiem. Jego nieustępliwy styl gry przyniósł mu przydomek „Niszczyciel” na boisku, ale to jego łagodna dusza, wdzięk i pokora poza boiskiem służyły jako światło przewodnie dla organizacji przez ponad sześć dekad. Jako zawodnik, trener, dyrektor generalny, ambasador, a przede wszystkim jako człowiek, Alvin wyznaczył standardy profesjonalizmu i klasy, do których wszyscy dążymy. Pozostawił po sobie głębokie dziedzictwo w grze w koszykówkę i społeczności Bay Area. Opłakujemy jego stratę wraz z jego żoną Wilhelminą, synem Alvinem i wszystkimi, którzy go znali i kochali" - czytamy.