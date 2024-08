W drużynie, która wystąpi w Zielonej Górze znaleźli się czterej zawodnicy LOTTO PZT Team (ostateczny skład zostanie ogłoszony na początku września i uzupełniony o jednego gracza):



Jan Zieliński (CKT Grodzisk Mazowiecki) – 25. obecnie deblista świata i dwukrotny zwycięzca turniejów wielkoszlemowych w grze mieszanej

(Australian Open i Wimbledon 2024);



Kamil Majchrzak (WKT Mera Warszawa) - jest obecnie 168. w rankingu ATP w singlu (najwyżej był 75.), w czwartek zagra finale eliminacji o miejsce w wielkoszlemowym US Open;



Maks Kaśnikowski (CKT Grodzisk Maz.) - zajmuje 193. pozycję w rankingu ATP w singlu (w lipcu był już 182.) i również stanie dziś przed szansą awansu do US Open, w swoim debiucie w Wielkim Szlemie;



Martyn Pawelski (KS Górnik Bytom) tegoroczny Mistrz Polski;



Awans do Grupy Światowej I dało Polakom zwycięstwo nad Uzbekistanem odniesione w lutym. W Taszkiencie Hurkacz zdobył punkt w singlu w pierwszym dniu, a drugi wywalczył Maks Kaśnikowski. Zwycięstwo zapewnili w deblu Hubert Hurkacz i Jan Zieliński, a wynik na 4:0 ustalił Kamil Majchrzak.

W lipcu wrocławianin doznał kontuzji podczas występu w wielkoszlemowym turnieju na trawiastych kortach w Wimbledonie. Leczenie i rehabilitacja uniemożliwiły mu start na igrzyskach olimpijskich w Paryżu.



„W trosce o zdrowie Huberta Hurkacza, obecnie zajmującego siódme miejsce w światowym rankingu ATP, Polski Związek Tenisowy, kapitan reprezentacji i sam zawodnik wspólnie podjęli decyzję o jego wycofaniu z najbliższych rozgrywek Davis Cup 2024. Priorytetem dla wszystkich stron jest długoterminowe zdrowie oraz dalszy rozwój kariery Huberta, z pełnym uznaniem dla jego dotychczasowego zaangażowania i poświęcenia w reprezentowaniu Polski” – można przeczytać we wspólnym oświadczeniu Polskiego Związku Tenisowego, Mariusza Fyrstenberga i Huberta Hurkacza.



- Podjęcie tej decyzji nie było łatwe, bo zawsze chcę dać z siebie wszystko dla drużyny, kibiców i siebie samego. Jednak wiem, że to najlepsze rozwiązanie w obecnej sytuacji. Skupiam się teraz na pełnej regeneracji, aby wrócić do formy, która pozwoli mi rywalizować na najwyższym poziomie i jak najlepiej reprezentować Polskę w przyszłości. Bardzo dziękuję wszystkim za wsparcie i zrozumienie. Wiem, że chłopaki dadzą z siebie wszystko i będę im mocno kibicował – mówi Hubert Hurkacz.



- Hubert nie wystąpi w nadchodzącym meczu Pucharu Davisa, co wspólnie ustaliliśmy z nim, jego zespołem medycznym i sztabem trenerskim. Uznaliśmy, że to najlepszy wybór i jako kapitan drużyny wiem, jak ważna była ta decyzja dla Huberta, i w pełni ją wspieram. Wszyscy wiemy, jak wiele wysiłku Hubert włożył w powrót do formy, zwłaszcza po utracie szansy na udział w Igrzyskach Olimpijskich, co dla każdego sportowca jest bolesnym doświadczeniem. W rekordowym tempie wrócił do gry, a turnieje ATP 1000 w Montrealu i Cincinnati pokazały, że choć Hubert wrócił na kort szybciej, niż się spodziewano, jego organizm wciąż nie jest gotowy na pełne obciążenia startowe – powiedział Mariusz Fyrstenberg.



Stawką dwudniowego meczu w Zielonej Górze będzie miejsce w przyszłorocznych kwalifikacjach do finałowego turnieju o Puchar Davisa. Tak wysoko w tych rozgrywkach Polska jeszcze nie była od czasów gruntownej reformy tych rozgrywek przeprowadzonej pięć lat temu.



- Decyzja o wycofaniu Huberta z najbliższych rozgrywek o Puchar Davisa była bardzo trudna, zarówno dla niego, jak i dla całej drużyny. Jednak wiemy, że to krok niezbędny dla jego zdrowia i przyszłości. Hubert jest dla nas niezwykle ważny, nie tylko jako kluczowy zawodnik, ale też jako człowiek, który z wielkim sercem walczy na korcie. Polski Związek Tenisowy w pełni wspiera Huberta w tym wymagającym czasie i życzymy mu szybkiego powrotu do pełnej formy. Wierzymy, że wróci do nas jeszcze silniejszy, by dalej z dumą reprezentować Polskę. Hubert zawsze był i pozostaje niezastąpionym członkiem naszej reprezentacji, a jego zdrowie to nasz priorytet – podkreśla Dariusz Łukaszewski, Prezes Zarządu Polskiego Związku Tenisowego.



Hurkacz wystąpił w drużynie narodowej również we wrześniu 2023 roku w Kozerkach, gdzie Polacy pokonali Barbados 4:0. Tam zdobył punkt w singlu, podobnie jak Olaf Pieczkowski (LOTTO PZT Team/KT Jakubowo Olsztyn) oraz debiutujący w kadrze Tomasz Berkieta (Legia Warszawa), a zwycięstwo zapewnił debel Karol Drzewiecki (LOTTO PZT Team/WKS Grunwald Poznań) i Zieliński.



- Hubert zawsze z dumą reprezentował Polskę, zarówno indywidualnie, jak i jako część drużyny. Podobne decyzje podejmowali również inni czołowi sportowcy, tacy jak Roger Federer, Rafael Nadal i Novak Djoković, którzy priorytetowo traktują swoje zdrowie, aby zapewnić sobie i reprezentacji długoterminowy sukces. Jestem przekonany, że nasza reprezentacja jest przygotowana, aby rywalizować na wysokim poziomie i dać Polsce wygraną. Młodzi zawodnicy będą mieli swoją szansę na zaistnienie w reprezentacji, tak jak zaczynali wszyscy obecnie stanowiący trzon drużyny. Cały zespół zrobi wszystko, aby wykonać kolejny krok w stronę Grupy Światowej – uważa Mariusz Fyrstenberg.

Plan meczu Pucharu Davisa Polska – Korea Płd.:



piątek 13 września – start godz. 16.00



1. mecz gry pojedynczej

2. mecz gry pojedynczej



sobota 14 września – start godz. 12.00



1. mecz gry podwójnej

2. mecz gry pojedynczej

jeśli będzie konieczny

3. mecz gry pojedynczej

Informacja prasowa