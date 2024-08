Do sporej niespodzianki doszło w ćwierćfinale rozgrywanych w Peru mistrzostw świata siatkarek do lat 17. Zawodniczki Chińskiego Tajpej pokonały 3:1 Brazylijki i awansowały do strefy medalowej.

Odbywające się w Limie mistrzostwa świata U17 wchodzą w decydującą fazę - w czwartek rozegrano mecze ćwiercfinałowe, w których doszło do jednego zaskakującego rozstrzygnięcia. Reprezentacja Brazylii, która przez fazę grupową przeszła bez straty seta (zwycięstwa 3:0 z Peru, Dominikaną oraz Kanadą), a w 1/8 finału pokonała 3:1 Egipt, nie sprostała siatkarkom z Tajwanu.

ZOBACZ TAKŻE: Amerykański siatkarz prosto z mostu o pomyśle FIVB. To nie spodoba się w Polsce?

Ekipa Chińskiego Tajpej turniej zaczęła od przegranej 1:3 z Japonią, potem pokonała 3:1 Chorwację i 3:0 Portoryko. Natomiast w pierwszej rundzie fazy play-off wyeliminowała Tajlandię (3:0).

W walce o wejście do strefy medalowej Azjatki przegrały z Brazylijkami pierwszą partię 23:25, ale w kolejnych trzech setach już zwyciężały, i to dość zdecydowanie - do 19, 20 i znów do 19. W całym meczu niewysokie Tajwanki zdobyły aż o 17 punktów atakiem więcej od swoich rywalek (55 do 38) i o 10 więcej zagrywką (15 do 5).

Najwięcej punktów dla nieoczekiwanych zwyciężczyń zdobyły dwie skrzydłowe - kapitan drużyny Pin-Yu Chen oraz Yi Chen - po 19.

W półfinale turnieju Chińskie Tajpej zmierzy się z drużyną Chin, która w swoich dotychczasowych spotkaniach przegrała tylko jednego seta, a w meczu ćwiercfinałowym pokonała Meksyk 3:0, w setach do 10, 16 i 6.

Drugą parę półfinałową tworzą siatkarki Japonii i Włoch. Japonki awansowały do strefy medalowej wygrywając 3:1 z gospodyniami imprezy, natomiast Włoszki wyeliminowały Turczynki. Półfinały zostaną rozegrane w piątek, finał i mecz o brązowy medal w sobotę.

Wyniki meczów ćwierćfinałowych mistrzostw świata siatkarek U17:

Meksyk - Chiny 0:3 (10:25, 16:25, 6:25)

Chińskie Tajpej - Brazylia 3:1 (23:25, 25:19, 25:20, 25:19)

Włochy - Turcja 3:1 (21:25, 25:15, 25:18, 25:23)

Japonia - Peru 3:1 (25:21, 25:15, 23:25, 25:17)

Grzegorz Wojnarowski