25-letni Czech w PlusLidze zadebiutował w sezonie 2022/2023 w barwach PGE Skry Bełchatów. Wcześniej występował w VK CEZ Karlovarsko. Z czeskim zespołem zdobył dwa tytuły mistrzowskie oraz sięgnął po Superpuchar. Teraz będzie miał okazję zaprezentować swoje umiejętności pod okiem nowego szkoleniowca Tuomasa Sammelvuo.

Vasina nie dołączył jeszcze do trenujących graczy rzeszowskiej ekipy, ponieważ reprezentacja Czech przystępuje do kwalifikacji mistrzostw Europy 2026.

- Zacznę od tego, że już się nie mogę doczekać momentu, w którym przyjadę do Rzeszowa. Mam świadomość, że jestem ostatnim zawodnikiem, który dołączy do klubu. Rozmawiałem nawet o tym z chłopakami z kadry Czech, że jest to wszystko takie trochę śmieszne, że gramy z reprezentacją tylko kwalifikacje do ME, a nasi koledzy klubowi, którzy grali na igrzyskach, już są w swoich zespołach. Jeśli chodzi o etap naszych meczów, to w piątek wyjechaliśmy do Czarnogóry, gdzie w sobotę rozegramy mecz. Z kolei w czwartek gramy u siebie mecz z Norwegią. Uzgodniłem z trenerem Sammelvuo, że już następnego dnia, czyli w piątek 30 sierpnia, powinienem być w Rzeszowie – powiedział zawodnik Asseco Resovii.

Siatkarz dodał kilka istotnych informacji na temat trenera i swojej roli w rzeszowskim zespole.

- Z trenerem rozmawiałem tylko chwilę przed igrzyskami i przekazałem mu, że jestem bardzo zadowolony, że będziemy mieli okazję pracować ze sobą. On też mnie zapewnił, że jest szczęśliwy, że ma mnie do dyspozycji w zespole; że jestem młodym zawodnikiem i że ma nadzieję, że będę dobrze trenował, a jak tak będzie, to dostanę szanse na granie – nadmienił reprezentant Czech.

Sezon 2024/2025 PlusLigi rozpocznie się w weekend 13-15 września. W pierwszej kolejce Asseco Resovia Rzeszów zmierzy się na własnym parkiecie z PSG Stalą Nysa.

KG