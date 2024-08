Było tak blisko. Porażka reprezentacji Polski w finale

Polskie hokeistki nie zagrają w przyszłorocznych mistrzostwach Europy elity. W finale turnieju kwalifikacyjnego rozegranego we francuskim Douai przegrały z gospodyniami 0:2 (0:2) i to Francuzki wystąpią w gronie ośmiu najlepszych zespołów Starego Kontynentu.

Polki już wcześniej zapewniły sobie prawo startu co najmniej w drugiej dywizji ME, lecz awansując do finału stanęły przed szansą walki o awans do pierwszej dywizji, w której po raz ostatni wystąpiły w 2015 roku. To jednak Francuzki, uczestniczki ostatnich igrzysk, były faworytkami. Gospodynie w pierwszej połowie wykorzystały dwa krótkie rogi, kolejne dwa wywalczyły po przerwie, ale biało-czerwone wybroniły strzały rywalek.

Wraz z Polkami awans do drugiej dywizji ME uzyskały Włoszki, Ukrainki i Szwajcarki.

W równolegle rozgrywanym w Glasgow drugim turnieju eliminacyjnym awans do mistrzostw Europy elity wywalczyła Szkocja.

Polska - Francja 0:2 (0:2)

Bramki: Mathilde Duffrene (13), Alice Lesgourgues (26).

PAP