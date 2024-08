Wielki rywal Sinnera przerwał milczenie. Chodzi o aferę dopingową Włocha

Zakazany środek został dwukrotnie wykryty w organizmie Włocha. Steryd może być stosowany między innymi w celu zwiększenia masy mięśniowej ciała i wspomagać efekty treningu siłowego. Zawodnik został uniewinniony od zarzutów, ale nie wszyscy przyjęli tę decyzję ze zrozumieniem.

Na konferencji prasowej o temat Sinnera został zapytany Carlos Alcaraz.



- To bardzo delikatna sprawa i poważna kwestia. Myślę, że za tym wszystkim kryje się głębsze dno. Nie wiem dokładnie, o co chodziło i jak ta substancja znalazła się w organizmie Jannika. Trudno mówić na ten temat. Uzyskał pozytywny wynik testu, ale musi być jakiś logiczny powód, dla którego pozwoli mu kontynuować grę i nie został zawieszony. Być może nie znamy tego powodu. Nie mogę się więc wypowiadać na temat, na który nie mam dokładnych informacji - zaznaczył Alcaraz.



Część zawodników i zawodniczek nie kryło oburzenia decyzją władz i tym, że temat dopingu u Sinnera trzymany był w tajemnicy przez kilka miesięcy. Na pytanie, czy Włoch został potraktowany „lepiej” z racji na swój status i pozycję lidera rankingu ATP, Alcaraz udzielił jednoznacznej odpowiedzi.



- Nie wierzę w to. To dla niego trudny czas, to oczywiste. Sam temat jest skomplikowany. Ja wierzę w „czysty sport”. Jestem pewien, że nie wiemy wszystkich rzeczy, które wydarzyły się w sztabie Jannika. Powtórzę to jeszcze raz. Jeśli został dopuszczony do dalszej rywalizacji, to musiał być dowód na jego niewinność. To wszystko, co wiem i o czym mogę się wypowiedzieć - zakończył Alcaraz.

US Open wystartuje już w najbliższy poniedziałek. W pierwszym meczu na nowojorskich kortach Alcaraz zmierzy się z Australijczykiem Li Tu. Z kolei Sinner powalczy z Amerykaninem Mackenzim McDonaldem.