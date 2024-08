Przelało się! Wojciech Łobodziński nie jest już trenerem Arki Gdynia

Łobodziński przejął Arkę w czerwcu ubiegłego roku, ale nie zdołał awansować z nią do ekstraklasy, z której spadła w 2020 roku.

Po rundzie jesiennej żółto-niebiescy byli liderem, później plasowali się na drugiej pozycji, za Lechią Gdańsk, i w dwóch ostatnich spotkaniach, aby wywalczyć awans, musieli zdobyć punkt. Tymczasem przegrali na wyjeździe z Lechią 1:2 oraz na własnym stadionie 0:1 z GKS Katowice.

Ostatecznie gdynianie zajęli trzecią lokatę i dotarli do finału baraży, w którym w dramatycznych okolicznościach ulegli u siebie beniaminkowi Motorowi Lublin 1:2. Do 87. minuty prowadzili 1:0, a decydującą bramkę stracili w trzeciej minucie doliczonego czasu.

W tym sezonie arkowcy, którzy mieli za zadanie znaleźć się w ekstraklasie bez konieczności rywalizowania w barażach, spisują się zdecydowanie poniżej oczekiwań. W siedmiu meczach zdobyli dziewięć punktów i plasują się na ósmym miejscu.

Do drugiej dającej bezpośredni awans pozycji, którą zajmuje Stal Rzeszów, tracą siedem "oczek", a do szóstej, czyli do strefy barażowej, dwa. W dodatku 16 punktów zgromadził trzeci Górnik Łęczna, który ma spotkanie zaległe.

I właśnie z Górnikiem żółto-niebiescy, chociaż prowadzili 1:0, przegrali w niedzielę na własnym stadionie 1:2. Ten wynik przelał czarę goryczy, bo wcześniej zespół zremisował trzy mecze, w tym dwa w Gdyni.

Co prawda na początku kwietnia Łobodziński przedłużył kontrakt z Arką do 30 czerwca 2026 roku, ale i tak nie uchroniło go to od zwolnienia.

Według nieoficjalnych informacji jego następcą ma być 49-letni Piotr Tworek, który ostatnio pracował w Śląsku Wrocław. Jeśli tak się stanie, to wróci na trenerską ławkę po ponaddwuletniej przerwie.

W tym sezonie 1. ligi doszło do zmiany szkoleniowca w czterech klubach. Wcześniej pracę stracili Rafał Smalec w Polonii Warszawa, Piotr Jacek w Warcie Poznań oraz Janusz Niedźwiedź w Ruchu Chorzów. Dwa ostatnie to spadkowicze z ekstraklasy.

MS, PAP