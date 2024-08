Zmiana na stanowisku trenera polskiego klubu. "Czuję ogromny niedosyt, czuję, że też zawiodłem"

Janusz Niedźwiedź przestał być trenerem piłkarzy 1-ligowego Ruchu Chorzów. Tymczasowo zastąpi go asystent Karol Szweda. Kontrakt ze szkoleniowcem został rozwiązany za porozumieniem stron – poinformował klub w komunikacie.

Niedźwiedź przejął "Niebieskich" pod koniec grudnia 2023. Zastąpił wtedy Jana Wosia. Miał utrzymać chorzowian w ekstraklasie w pierwszym sezonie po powrocie do niej, ale to się nie udało. Kontrakt miał obowiązywać do 30 czerwca 2025.

Nowy szkoleniowiec Ruchu ma zostać zaprezentowany w przyszłym tygodniu, w poniedziałkowym wyjazdowym meczu z Wisłą Płock ekipę poprowadzi Szweda.

- Prowadzenie klubu wymaga podejmowania wielu trudnych decyzji i ta jest jedną z takich. Dziękuję trenerowi Niedźwiedziowi, że zimą podjął rękawicę i walczył o utrzymanie w ekstraklasie, o każdy punkt. Nowe rozgrywki nie rozpoczęły się jednak tak, jak oczekiwaliśmy, dlatego zdecydowaliśmy się na zmianę szkoleniowca – wyjaśnił prezes Ruchu Seweryn Siemianowski.

Chorzowianie w sześciu kolejkach wywalczyli siedem punktów (wygrana, cztery remisy i porażka)

- Czuję ogromny niedosyt, czuję, że też zawiodłem. Przychodząc do Ruchu, mimo tragicznej sytuacji i wielu opinii, że zespół jest w pierwszej lidze, wierzyłem w utrzymanie. Zabrakło nam czasu w okresie przygotowawczym - mówił Niedźwiedź po zakończeniu poprzednich rozgrywek.

