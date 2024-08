Legendarny szkoleniowiec chwali reprezentanta Polski. "Gdybyśmy mieli dwóch takich..."

Jose Mourinho rozpoczął swój pierwszy sezon za sterami tureckiego Fenerbahce. Ważną postacią prowadzonej przez Portugalczyka drużyny jest Sebastian Szymański. Polak zagrał we wszystkich meczach tureckiego klubu w tym sezonie. Po ostatnim spotkaniu z Rizesporem Mourinho nie szczędził ciepłych słów pod adresem reprezentanta Polski.

Fenerbahcedobrze rozpoczęło nowy sezon ligi tureckiej. Po trzech kolejkach plasują się na pozycji lidera tabeli. Gorzej klub ze Stambułu radził sobie w eliminacjach Ligi Mistrzów, z których odpadł po dwumeczu z francuskim Lille.

Szymański zagrał od pierwszej do ostatniej minuty we wszystkich siedmiu oficjalnych spotkaniach Fenerbahce w tym sezonie. W tych meczach zdobył jedną bramkę i zanotował dwie asysty. Chociaż w ostatnim spotkaniu z Rizesporem, które klub ze Stambułu wygrał aż 5:0, Polak nie powiększył swojego dorobku, to w pomeczowych rozmowach trener drużyny nie szczędził mu ciepłych słów.

- Gdybyśmy mieli jeszcze dwóch takich Szymańskich, zagralibyśmy ze wszystkimi. Grał bardzo dobrze od pierwszej do ostatniej minuty – powiedział Mourinho w rozmowie ze stacją beIN SPORTS.

Już wcześniej utytułowany szkoleniowiec w pozytywny sposób wypowiadał się o reprezentancie Polski. Po objęciu drużyny powiedział, że już wcześniej chciał współpracować z Szymańskim i myślał nad sprowadzeniem go do Romy.

- Bardzo się cieszę, że drogi moje i Sebastiana Szymańskiego w końcu się skrzyżowały. Zrobił na mnie wspaniałe wrażenie, gdy grałem przeciwko niemu, prowadząc Romę. Przez długi czas go obserwowałem. Był na mojej liście transferowej – powiedział wówczas portugalski szkoleniowiec.

Kontrakt Sebastiana Szymańskiego z Fenerbahce obowiązuje do końca czerwca 2027 roku. Pomimo zainteresowania innych klubów, w nadchodzącym sezonie nadal będzie zawodnikiem tureckiego klubu.

MiK