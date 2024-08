Mistrz US Open o Idze Świątek. "Nie widzę, by weszła na zupełnie nowy poziom"

Iga Świątek rozpocznie we wtorek rywalizację w ostatnim turnieju wielkoszlemowym w tym roku. W pierwszej rundzie US Open rywalką Polki będzie Kamilla Rachimowa. O grze Świątek i jej szansach przed startem rywalizacji w Nowym Jorku w rozmowie ze Sport.pl opowiedział John McEnroe. Czterokrotny mistrz US Open w grze pojedynczej zwraca też uwagę na pewne braki Świątek, które mogą jej przeszkodzić w grze za oceanem.

Świątek w 2022 roku wygrała całą rywalizację singlistek podczas US Open. W finale pokonała wtedy Ons Jabeur. Rok później Polka poradziła sobie w Nowym Jorku gorzej i odpadła w 1/8 finału po meczu z Jeleną Ostapenko. To wtedy McEnroe po raz pierwszy wypowiedział się o mankamentach w jej grze. Teraz były tenisista ponownie skomentował postawę Świątek.

- Po pierwsze, Iga jest świetną zawodniczką. Ale jej gra dużo bardziej pasuje do wolniejszej nawierzchni – do ziemi albo do wolniejszych kortów twardych. Nowojorskie korty są dosyć szybkie. W moim odczuciu niewiele się zmieniło w jej grze. Nie widzę, by weszła na zupełnie nowy poziom. Ale też nie musiała tego robić – na ziemi jest lepsza od innych – powiedział McEnroe.

- Jestem pewny, że nad tym pracuje, ma świetny sztab. Wszyscy topowi gracze starają się coś dodać do swojej gry, ale łatwiej jest o tym powiedzieć, niż to zrobić, gdy masz taką przewagę nad resztą w swojej kategorii. Dla mnie jej gra wygląda podobnie jak wcześniej – dodał były tenisista, a obecny komentator.

Jak większość ekspertów McEnroe wstrzymuje się od wskazywania faworytów. Zwraca jednak uwagę, że wpływ na rezultaty w US Open może mieć zmęczenie po igrzyskach olimpijskich. To może działać na korzyść Aryny Sabalenki, która nie wystąpiła w Paryżu.

Iga Świątek swój pierwszy mecz na US Open rozegra w poniedziałek, przeciwko Kamilli Rachimowej. Początek tego spotkania jest planowany na godzinę 18:00 na korcie Arthura Ashe'a.

MiK