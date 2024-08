Polacy wyrzucili go z igrzysk. Teraz powiedział wprost. "Najlepsza liga na świecie"

PlusLiga rozpocznie się za niewiele ponad dwa tygodnie, przygotowania do jej startu zaczynają zatem wkraczać w decydujący moment. Klemen Cebulj, który gra w Polsce od czterech lat, nie szczędził ciepłych słów pod adresem zarówno ligi, jak i swojego klubu.

Sezon 2024/2025 rozpocznie się w PlusLidze 14 września. Treningi rozpoczęły się już dawno, jednak ci zawodnicy, którzy występowali także w reprezentacji, wznowili je dopiero w ostatnich dniach. Wśród nich jest Klemen Cebulj, który grę w kadrze w tym roku zakończył w ćwierćfinale igrzysk olimpijskich. Słowenia przegrała wtedy z Polską 1:3. Przyjmujący od 2020 roku występuje w Asseco Resovii Rzeszów i dobrze zna systemy panujące w rozgrywkach.

- Sezon klubowy jest dłuższy i możemy mieć w trakcie rozgrywek też gorsze momenty, albo jakieś słabsze mecze. Na pewno zrobimy wszystko, co w naszej mocy, żeby drużyna miała z nas duży pożytek. Nasze podejście do gry jest takie, że nigdy się nie poddajemy i dajemy z siebie wszystko. Jeśli da się z siebie maksimum, a mimo tego przydarzy się porażka zespołu, to przynajmniej ma się poczucie, że nie można było zrobić nic więcej i trzeba zaakceptować, że rywal spisał się lepiej - powiedział przyjmujący w rozmowie z portalem Plusliga.pl.

W ubiegłym sezonie rzeszowianie zajęli czwarte miejsce, w walce o brąz ulegając Projektowi Warszawa. Jedyny medal w barwach "Pasiaków" Słoweniec zdobył rok wcześniej. Jednocześnie ma on świadomość, że walka o sukces w tym sezonie może być jeszcze trudniejsza - wszak zespoły rywali zasilili m.in.: Wilfredo Leon, Bartosz Kurek czy Aaron Russell.

- Odkąd gram w Polsce, to PlusLiga co sezon jest jeszcze mocniejsza. Jest wiele bardzo dobrych klubów, w których doszło do zmian kadrowych i wzmocnień. Na grę w Polsce zdecydowało się kilku nowych graczy z innych reprezentacji. Czeka nas na pewno mnóstwo emocji, a moim zdaniem PlusLiga jest obecnie najlepszą ligą na świecie - skomentował 32-latek.

Pierwsze spotkanie w sezonie 2024/2025 PlusLigi Asseco Resovia Rzeszów rozegra z PSG Stalą Nysa.