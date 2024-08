Janusz wrócił do ZAKSY i złożył deklarację. Kibice będą zadowoleni

Reprezentacja Polski pod wodza Nikoli Grbicia wspaniale zakończyła sezon kadrowy. Na szyjach Biało-Czerwonych zawisły srebrne medale olimpijskie. Po igrzyskach kadrowicze dostali trochę wolnego, by odpocząć po wyczerpujących miesiącach. Teraz jednak wrócili już do treningów.

ZOBACZ TAKŻE: Kurek ledwo pojawił się w nowym klubie, a tu takie słowa. "Na szczycie"

Większość siatkarzy grających w reprezentacji na co dzień występuje w PlusLidze. W ubiegłym tygodniu wznowili treningi i szykują się do początku sezonu. A ten już niebawem - 14 września. Ważny cel na najbliższe rozgrywki mają działacze ZAKSY Kędzierzyn-Koźle. Po najgorszym w historii klubu sezonie (brak awansu do fazy play-off i 10. miejsce w tabeli) chcą wrócić do walki o medale. Wie o tym rozgrywający tego zespołu, Marcin Janusz.

- Każdy z nas chce zmazać plamę, ten słaby sezon, który mieliśmy w zeszłym roku i naprawić te błędy, więc najlepszym sposobem na to będzie wygrywanie jak najwięcej meczów i oby, oby jakiegoś trofeum - powiedział 30-latek w rozmowie z klubową telewizją.

W tym sezonie będzie miał za zadanie zgrywać się z kilkoma nowymi zawodnikami. Do drużyny dołączyli m.in. Bartosz Kurek, Rafał Szymura, Igor Grobelny i Mateusz Poręba. Z zespołem pożegnali się za to Łukasz Kaczmarek, Aleksander Śliwka i Bartosz Bednorz.

- Jest wielu nowych zawodników, więc to za każdym razem powoduje wzrost motywacji, determinacji, żeby w nowym klubie osiągać sukcesy i pokazać się z jak najlepszej strony, a dla nas, dla wszystkich, którzy byli tutaj szczególnie w poprzednim sezonie, no to takiej motywacji myślę, że nie trzeba - dodał siatkarz.

W pierwszej kolejce PlusLigi ZAKSA Kędzierzyn-Koźle zagra z PGE Projektem Warszawa.