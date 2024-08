Wicemistrzowie olimpijscy zagrają w XIX Agrobex Memoriale Arkadiusza Gołasia

Dziewiętnasta edycja Agrobex Memoriału Arkadiusza Gołasia będzie wyjątkowa. Do wypełnionej kibicami hali Szkoły Podstawowej nr 2 w Zalasewie – wedle zapowiedzi klubów – przyjedzie osiemnastu uczestników igrzysk olimpijskich w Paryżu – licząc jedynie zawodników. W Zalasewie podziwiać będzie można grę reprezentantów: Francji, USA, Niemiec, Słowenii, Serbii i Argentyny oraz aż 8 Polaków, którzy w Paryżu wywalczyli srebro.

ZOBACZ TAKŻE: Kurek ledwo pojawił się w nowym klubie, a tu takie słowa. "Na szczycie"



– Mieliśmy już zaszczyt gościć medalistów największych imprez, nigdy jednak nie przyjeżdżało ich aż tylu jednocześnie – mówi Marian Szkudlarek, burmistrz miasta i gminy Swarzędz. – Zobaczyć na żywo takich siatkarzy jak: Kurek, Fornal, Huber, Kaczmarek, Kochanowski, Bołądź, Janusz czy Łomacz to dla miejscowych kibiców prawdziwe święto. Zwłaszcza, że XIX Agrobex Memoriał Arkadiusza Gołasia będzie pierwszą imprezą po igrzyskach, w której zagrają – dodaje.



Turniej rozpocznie się w piątek od tradycyjnych warsztatów dla grupy 150 dzieci z powiatu poznańskiego.



– Zanim na boisku podziwiać będziemy naszych mistrzów, najpierw pokażemy najmłodszym, że sport to coś pięknego i warto wokół niego budować swoje pasje. Bardzo dziękuję trenerom i zawodnikom Jastrzębskiego Węgla, którzy w swoich napiętych kalendarzach znaleźli czas dla młodych adeptów siatkówki – mówi Anna Sumelka, założycielka Fundacji Memoriału Arkadiusza Gołasia. W warsztatach udział weźmie także kadra województwa Wielkopolskiego młodzików.



Sportowa część rywalizacji rozpocznie się w sobotę o godzinie 14:45. W pierwszym meczu XIX Agrobex Memoriału Arkadiusza Gołasia Jastrzębski Węgiel zmierzy się z ZAKSĄ Kędzierzyn-Koźle. Mistrzowie Polski zapowiedzieli na swojej oficjalnej stronie przyjazd w najmocniejszym zestawieniu. Wielkopolscy kibice będą zatem mieli okazję podziwiać nie tylko Fornala, Hubera i Kaczmarka, ale także Toniuttiego, Brehme czy Carle. Po drugiej stronie siatki staną znakomici rywale – z Kurkiem, Januszem, Smithem, Szymurą, Porębą i Urbanowiczem na czele. Oba zespoły to absolutny siatkarski top, co w poprzednich sezonach udowadniały w Lidze Mistrzów. Jastrzębie dwukrotnie było drugie, ZAKSA trzykrotnie sięgała po puchar. – Jesteśmy w początkowej fazie zgrywania się nowego zespołu, dlatego bardzo potrzebujemy rywalizacji meczowej na najwyższym poziomie. Dlatego z przyjemnością zagramy w XIX Agrobex Memoriale Arkadiusza Gołasia z Jastrzębskim Węglem, a w niedzielę z PGE Projektem Warszawa lub PGE GiEK Skrą Bełchatów – mówi kapitan ZAKSY Kędzierzyn-Koźle i reprezentacji Polski Bartosz Kurek. – Najważniejsze, że w ten sposób możemy uczcić i pielęgnować pamięć o Arku – dodaje srebrny medalista igrzysk olimpijskich.



Nieco później – o 17:30 PGE Projekt Warszawa zagra z PGE GiEK Skrą Bełchatów. Teoretycznie faworytem spotkania jest drużyna ze stolicy, która utrzymała większość zawodników z ubiegłego sezonu. Do Wrony, Bołądzia, Firleja, Szalpuka, Wojtaszka, Tillie i Webera dołączyli Kochanowski i Brand, co jeszcze wzmocniło brązowych medalistów PlusLigi. PGE Projekt Warszawa przyjedzie do Zalasewa bronić tytułu wywalczonego przed rokiem. Bardzo ciekawie prezentują się też rywale. Filarem bełchatowskiej ekipy jest Grzegorz Łomacz, który w półfinałowym dreszczowcu z USA poprowadził reprezentację Polski do zwycięstwa.



Rozgrywający Skry będzie miał do dyspozycji klasowych atakujących – jak choćby – Ziga Stern, Amin Esmaeilnezhad, Pavle Perić czy Miran Kujundzić. Warto zwrócić uwagę także na polskich środkowych – Łukasza Wiśniewskiego, Michała Szalachę czy Bartłomieja Lemańskiego.

– W ubiegłym tygodniu wygraliśmy Puchar Starosty Wadowickiego, wiemy również jak smakuje zwycięstwo w Memoriale Arkadiusza Gołasia. Z przyjemnością znów powalczymy o ten puchar – mówi Andrzej Wrona, kapitan stołecznej drużyny. – Bardzo doceniamy atmosferę jaką tworzą kibice podczas tej imprezy, ważnym aspektem są dla nas także aukcje charytatywne przeprowadzane przez organizatorów. Z radością się w nie włączymy – dodaje.



Zwycięzcy półfinałów zagrają w wielkim finale w niedzielę o 17:45. Wcześniej – o 14:45 – o 3 miejsce powalczą przegrani sobotnich spotkań. Sportowe emocje to jednak nie koniec atrakcji, jakie organizatorzy przewidzieli dla kibiców. Podczas turnieju będą oni mogli sfotografować się z Pucharem Challenge PGE Projektu Warszawa i z trofeum za mistrzostwo Polski Jastrzębskiego Węgla. Do Zalasewa dotrzeć mają nawet medale olimpijskie.



Fani siatkówki będą także mogli wziąć udział w aukcjach charytatywnych, w których wylicytować będzie można niepowtarzalne pamiątki z autografami swoich ulubionych sportowców. W ten sposób będzie można stać się właścicielem między innymi koszulek: reprezentacji Polski, Bartosza Kurka, Bartłomieja Bołądzia, Jakuba Kochanowskiego, Jakuba Popiwczaka, Davida Smitha, a także złotego medalu z mistrzostw Europy, brązowego z Ligi Narodów kadry żeńskiej, sprzętu AGD od Amici i zegarków marki Aztorin i wielu innych ciekawych pamiątek. W tym roku zebrane środki przekazane będą na Amelię Łosiak i Alexa Nawrot-Ayaba.



– Jastrzębski Węgiel, PGE Projekt Warszawa i PGE GiEK Skra Bełchatów potwierdzili przyjazd w najmocniejszych składach. W ZAKSIE zabraknie jedynie Takvama i Shojiego. To oznacza, że w Zalasewie podziwiać będziemy 12 medalistów igrzysk olimpijskich – zarówno złotych, srebrnych jak i brązowych – mówi Jacek Kubiak, prezes Fundacji Memoriału Arkadiusza Gołasia. – Wszystkie bilety wyprzedały się kilka tygodni temu, kibiców którym nie udało się ich kupić zapraszamy na sportowe anteny Polsatu – dodaje jeden z organizatorów. Impreza odbywa się przy wsparciu Samorządu Województwa Wielkopolskiego oraz Powiatu Poznańskiego.