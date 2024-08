Szybko, łatwo i przyjemnie. Iga Świątek w kolejnej rundzie US Open

Świątek przystąpiła do meczu drugiej rundy po ograniu Kamili Rachimowej 6:4, 7:6, podczas gdy Japonka pokonała w poprzedniej fazie Darię Saville 6:3, 4:6, 7:6. Było to ich pierwsze bezpośrednie starcie.



Od początku widać było, kto jest liderką światowego rankingu. Świątek błyskawicznie uzyskała wielką przewagę i po 23. minutach wygrała pierwszego seta 6:0.

Japonka postawiła się dopiero w drugim gemie drugiego seta, który trwał kilkanaście minut. I to właśnie Shibahara go wygrała. Nie poszła jednak za ciosem, bo Świątek błyskawicznie odpowiedziała zwycięstwem "na sucho" przy swoim serwisie, a następnie przełamała rywalkę.



Od tego momentu Polka ponownie rozdawała karty i bez większych problemów wygrała mecz 6:0, 6:1. Tym samym awansowała do trzeciej rundy US Open.



Wynik meczu:



Iga Świątek (Polska, 1) - Ena Shibahara (Japonia) 6:0, 6:1