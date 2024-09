Po trzech kolejnych zwycięstwach na początku rozgrywek ekstraklasy, białostoczanie przegrali z Cracovią Kraków u siebie i GKS Katowice na wyjeździe, tracąc w tych meczach siedem bramek. Przegrali też dwumecze w europejskich rozgrywkach z norweskim Bodoe/Glimt i holenderskim Ajaksem Amsterdam, w których łącznie stracili 12 goli.

"Trzeba o tym wszystkim zapomnieć, to jest już za nami. Ja wiem, że to wyświechtane, ale musimy iść do przodu. W niedzielę mamy mecz u siebie i musimy zrobić wszystko, żeby go wygrać" - przyznał trener Jagiellonii po czwartkowym meczu w Amsterdamie, przegranym przez białostoczan 0:3.

Zwrócił uwagę, że w nieco ponad miesiąc jego piłkarze zagrali 11 spotkań.

"To nowa sytuacja dla wielu piłkarzy, biorąc pod uwagę, że większość z tych zawodników, jak nie prawie wszyscy, w takiej sytuacji byli w życiu dokładnie nigdy" - dodał Siemieniec.

Porównywał to do rozrywek krajowych wyliczając, że tyle spotkań w nogach piłkarze w Polsce mają zwykle na początku października. Zaznaczył też, że trudno budować formę, gdy piłkarz "tylko i wyłącznie eksploatuje się na boisku", nie ma procesu treningowego, czas na regenerację jest coraz krótszy, a zmęczenie się nawarstwia.

"Nie da się być wypoczętym ani psychicznie, ani fizycznie w takim natłoku spotkań. Dochodzą jeszcze podróże, regeneracja, odnowa biologiczna. To wszystko się nawarstwia, ale nie chcemy narzekać, a wziąć za to odpowiedzialność i jak najlepiej przygotować do meczu z Widzewem" - przyznał w sobotę szkoleniowiec "Jagi" w wypowiedzi dla klubowych mediów.

"Seria porażek nie pomaga, niezależnie od tego, z kim byś grał, jak byś sobie tego nie tłumaczył. To zawsze jest porażka i nie buduje też pewności siebie" - dodał.

Wskazał, że rolą sztabu szkoleniowego jest pokazywanie zespołowi sytuacji w szerszej perspektywie.

"Liczę na dojrzałość piłkarzy, też na spokój w tej sytuacji" - wspomniał Siemieniec.

"Obraliśmy jakąś drogę i ona nas doprowadziła do tego, że jesteśmy mistrzem Polski, bronimy tytułu i jesienią będziemy grać w europejskich pucharach. Na dziś jest to Liga Konferencji. Uważam, że eliminacje pokazały, iż na dziś na tyle nas stać i w tych rozgrywkach będziemy chcieli się dobrze zaprezentować. Ale najpierw skupiamy się na lidze" - zaznaczył szkoleniowiec Jagiellonii.

Pytany o sytuację kadrową i urazy wymienił młodego bramkarza Sławomira Abramowicza, który nie grał już w Amsterdamie.

Początek meczu Jagiellonia - Widzew w niedzielę o godz. 20.15 na stadionie miejskim w Białymstoku. Relacja live i wynik na żywo na Polsatsport.pl.

BS, PAP