Kolejny medal w Paryżu! Blisko polskiego podium w szermierce na wózkach

Dąbrowski stoczył w Paryżu cztery walki. Rozpoczął od przekonujących zwycięstw, najpierw nad Vandersonem Luisem Chavesem 15-2, a w ćwierćfinale odprawił Gianmarco Paolucciego 15-4. Na opór napotkał dopiero w półfinale, gdzie stoczył wyrównany bój z rodakiem Adrianem Castro. Finałowe starcie na początku lepiej układało się dla rywala, a był nim Yanke Feng. Polak zdołał jednak wyjść na prowadzenie i był o krok od zwycięstwa. Wygrywał 14-13, lecz dwa ostatnie trafienia zadał Chińczyk i to on mógł cieszyć się ze złota.

ZOBACZ TAKŻE: Emocje do samego końca! Mamy brązowy medal

Castro z kolei najpierw pokonał zawodnika, noszącego to samo nazwisko, Amelio Castro 15-3. Później okazał się lepszy niż Dimitri Coutya, lecz rywalizacja była zdecydowanie bardziej wyrównana (15-13). Po półfinałowej porażce z rodakiem Polak trafił do repasażu, gdzie jego przeciwnikiem był Maxime Valet. Emocji nie brakowało, a walkę o brąz Castro zapewnił sobie, wygrywając 15:14. Po krążek nie udało się jednak sięgnąć, bo bardzo dobrze dysponowany był Jie Zhang i to Chińczyk wygrał w walce o brąz 15-7.

Finał:

Michał Dąbrowski 14-15 Yanke Feng

Walka o brąz:

Adrian Castro 7-15 Jie Zhang

CM, Polsat Sport