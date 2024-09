Selekcjoner nie gryzł się w język! Dla tego piłkarza to koniec gry w reprezentacji

Steven Bergwijn prawdopodobnie wiedział, z czym wiąże się transfer do Arabii Saudyjskiej. Holender przeniósł się z Ajaksu do Al-Ittihad, czego nie może zrozumieć selekcjoner kadry narodowej Ronald Koeman.

Bergwijn kosztował około 25 mln euro, a w Arabii Saudyjskiej zarobi miliomy euro. 26-latek jeszcze niedawno występował m.in. w Premier League w barwach Tottenhamu, a od 2022 roku grał dla Ajaksu.



Zobacz także: Belgowie biją pokłony dla Wisły Kraków. A w Polsce? Zatrzaśnięte drzwi!

Teraz będzie grał dla Al-Ittihad i choć z finansowego punktu widzenia na pewno nie będzie mógł narzekać, to jego rozwój piłkarski może się nieco zatrzymać. Na pewno zatrzyma się licznik z występami w kadrze, o czym poinformował selekcjoner Ronald Koeman.

- Steven Bergwijn trafił do Arabii Saudyjskiej w wieku 26 lat. To jasne, że nie ma to nic wspólnego ze sportowymi ambicjami. Jego droga do reprezentacji Holandii jest zamknięta - wypalił wprost.

Koeman nie gryzł się w język i jasno przyznał, że on na pewno nie zdecydowałby się na taki krok w tym momencie kariery. Dodał też, że w Ajaksie z pewnością "też dobrze płacą".

Wyznał też, że piłkarz nie konsultował z nim swojej decyzji. - Prawdopodobnie wie, co bym powiedział - zakończył.

Bergwijn rozegrał 35 spotkań dla "Oranje", w których strzelił osiem goli.

Holandia szykuje się do meczów Ligi Narodów. 7 września zmierzy się z Bośnią I Hercegowiną (transmisja od 20.35 w Polsacie Sport Premium 1), a 10 września - z Niemcami (transmisja od 20.35 w Polsacie Sport 1).

Polsat Sport