Co za mecz! Patryk Chojnowski wywalczył złoto w dramatycznych okolicznościach

Pierwszy set był bardzo wyrównany. Ostatecznie doszło do gry na przewagi, w której więcej zimnej krwi zachował Chojnowski. Polak wygrał 12:10 i udanie rozpoczął spotkanie. W drugiej partii również lepiej radził sobie urodzony w Świdniku zawodnik. Spychał rywala do defensywy i często zmuszał go do błędów. Drugiego seta wygrał 11:8.

W trzeciej odsłonie zmagań gra była bardzo wyrównana. Z biegiem czasu to Chińczyk zaczął jednak zyskiwać przewagę. Ostatecznie wygrał 11:7 i odrobił jeden set do Polaka w całym meczu. Czwarta partia po raz kolejny w tym meczu była bardzo wyrównana. Chojnowski miał dwie piłki meczowe, które jednak Chińczyk obronił. Potem Hao zdobył dwa punkty i wygrał seta 10:12.

Stało się jasne, że losy złotego medalu rozstrzygnie piąta odsłona rywalizacji. Chińczyk dość szybko wypracował sobie kilkupunktową przewagę. Hao w pewnym momencie miał trzy piłki meczowe. Polak w dramatycznych okolicznościach obronił każdą z nich, a następnie doprowadził do stanu 10:10. W grze na przewagi wykazał się większym opanowaniem i przechylił szalę zwycięstwa na swoją stronę.

To trzecie złoto paralimpijskie w grze pojedynczej Chojnowskiego w karierze. Wcześniej okazywał się najlepszy w Londynie w 2012 roku i w Tokio w 2021. W Rio de Janeiro w 2016 roku wywalczył srebro. Do tego ma na koncie srebrny medal z Londynu i brązowy w Rio w grze drużynowej. W swoim dorobku ma mnóstwo medali mistrzostw Europy i świata.

Na tych igrzyskach Chojnowski już raz cieszył się ze złota. W duecie z Piotrem Grudniem wygrał rywalizację w deblu.

Patryk Chojnowski - Lian Hao 3:2 (12:10, 11:8, 7:11, 10:12, 12:10)