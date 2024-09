Wieczornym meczem ze Szkocją w Glasgow polscy piłkarze rozpoczynają czwarty sezon Ligi Narodów. Wystąpią w niej ponownie w najwyższej dywizji, w grupie A1, do której trafiły też Chorwacja i Portugalia. Relacja live i wynik na żywo meczu Szkocja - Polska na Polsatsport.pl.

Każda z tych ekip ma coś do udowodnienia po nieudanych występach w tegorocznych mistrzostwach Europy. Polska, Szkocja i Chorwacja zakończyły udział w nich w fazie grupowej, a Portugalia w mało imponującym stylu dotarła do ćwierćfinału.

ZOBACZ TAKŻE: Michał Probierz ogłosił kadrę na mecz ze Szkocją. Jest zaskoczenie

W reprezentacji Polski nie ma już m.in. Wojciecha Szczęsnego czy Kamila Grosickiego, którzy byli ważną częścią ekipy Biało-Czerwonych jeszcze podczas mistrzostw w Niemczech.

- Nie ma też Bartka Salamona, który był bardzo doświadczonym piłkarzem, i Tarasa Romanczuka. Jest to moment przeskoku i nad tym pracowaliśmy z zespołem. Euro to rozczarowanie, szczególnie jak się odpada tak, jak my i Szkoci. Teraz przed nami już zupełnie inne mecze, o Euro zapominamy - zapewnił selekcjoner Michał Probierz.

Reprezentacja Szkocji także jest w fazie przebudowy, czego nie ukrywa trener Steve Clarke. Jak jednak zaznaczył, w rozwoju stawia na "ewolucję, nie rewolucję".

- To było długie lato. Jestem bardzo ciekawy, jak zaprezentują się moi zawodnicy. Spodziewam się "wielkiej reakcji". Nowi, młodzi piłkarze wnieśli do drużyny sporo entuzjazmu, powiew świeżości - mówił Clarke.

Polska w najwyższej dywizji od samego początku istnienia Ligi Narodów, ale jeszcze nigdy nie awansowała do turnieju Final Four.

Ekipy z pierwszych i drugich miejsc każdej z grup wystąpią w ćwierćfinale, zespoły z trzecich lokat - w barażach o utrzymanie w najwyższej dywizji (rywalami będą zespoły z drugich miejsc grup dywizji B), a reprezentacje, które zajmą czwarte pozycje, zostaną zdegradowane.

Relacja live i wynik na żywo meczu Szkocja - Polska na Polsatsport.pl. Początek o godzinie 20:45.

KP, PAP