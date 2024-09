Roszady w czołówce i coraz mocniejsza Sabalenka. Czy Świątek zachowa pozycję liderki rankingu WTA?

W poniedziałek zostanie opublikowany najnowszy ranking WTA. A w nim... spory awans Jessiki Peguli i spadek jej rodaczki Coco Gauff. Co z Igą Świątek? Czy Aryna Sabalenka wyprzedzi Świątek?

W niedzielę zakończy się US Open. O triumf w wielkim finale zmierzą się Aryna Sabalenka oraz Jessica Pegula. Dla drugiej z pań będzie to pierwszy w karierze finał turnieju wielkoszlemowego w singlu. Amerykanka nigdy nie doszła w "Wielkim Szlemie" dalej, niż do ćwierćfinału.

ZOBACZ TAKŻE: Przed Świątek ważna zmiana. To wydarzy się już niedługo

Tuż po zakończeniu turnieju zaktualizowany zostanie ranking WTA. Zajdą w nim spore zmiany. Najważniejszy dla polskich kibiców jest fakt, że Iga Świątek zachowa pozycję liderki. Polka będzie panować w tenisowym świecie już 120. tydzień. W poniedziałek na jej rankingowym koncie będzie 10885 punktów.

Za plecami raszynianki robi się jednak coraz goręcej. Sabalenka zainkasuje sporo punktów za US Open, już ma więc na koncie ponad 8000 punktów. Jeśli wygra finał, skończy z liczbą 8716 "oczek".

Roszady zajdą też na trzecim miejscu. Pegula swój życiowy sukces zwieńczy awansem na trzecie miejsce. Spory spadek zanotuje jej rodaczka Coco Gauff. 20-latka spadnie z podium na szóstą pozycję. Czwartą i piątą lokatę zachowają kolejno Jelena Rybakina i Jasmine Paolini. Do pierwszej "10" awansuje także Emma Navarro, która w US Open doszła do półfinału.

Awans o jedną pozycję zanotuje Magda Linette (41.). Na 43. miejscu pozostanie trzecia najlepsza polska tenisistka - Magdalena Fręch.

Ranking WTA - 9 września 2024:

1. Świątek Iga 10695 pkt

2. Aryna Sabalenka 8016 (możliwe 8716)

3. Jessica Pegula 6220 (możliwe 6920)

4. Jelena Rybakina 5871

5. Jasmine Paolini 5398

41. Magda Linette 1311

43. Magdalena Fręch 1303