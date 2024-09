Skandal w Niemczech. 17 meczów pod lupą policji!

Jak wynika z raportu, we wszystkich spotkaniach mogło dojść do oszustw, związanych z nielegalnym manipulowaniem wynikami pod kątem zakładów bukmacherskich. W niektórych miało dojść do rażących błędów sędziów, w innych zaś do "niecodziennych" błędów obrońców lub bramkarzy.

Do sprawy bardzo poważnie podeszły zarówno władze Niemieckiego Związku Piłki Nożnej (DFB), jak i organy ścigania poszczególnych landów. Policja w Saarze wszczęła już oficjalne dochodzenie, a dziennikarze spodziewają się, że lada chwila podobne dochodzenie rozpoczną służby w Hesji.

Jak podają niemieckie media, funkcjonariusze mieli wpaść na trop nielegalnego manipulowania wynikami meczów przez przypadek. W telefonie mężczyzny, zatrzymanego do zupełnie innej sprawy, znaleziono rozmowy na jednym z zapewniających anonimowość komunikatorów, w których pojawiały się sugestie, co w danym meczu należy obstawić. Podobne treści - z dość sporym wyprzedzeniem - miały być również dostępne za odpowiednią opłatą w Darknecie.

Władze firmy bukmacherskiej, współpracującej z Niemieckim Związkiem Piłki Nożnej, póki co nie stwierdziły żadnych nieprawidłowości ani podejrzanych ruchów w losowo wybranych spotkaniach z listy podejrzanych meczów.