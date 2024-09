Polki powalczą o medale na Plaży Wilanów!

Sobotnie zmagania w turnieju VW Beach Pro Tour Futures Warsaw by ORLEN Paliwa rozpoczęły się od repasaży. Wzięły w nich udział dwie pary z Polski – Justyna Łukaszewska i Aleksandra Zdon oraz Kinga Legieta i Nicole Jochym.

Pierwsze o udział w ćwierćfinale zagrały Łukaszewska i Zdon. Ich przeciwniczkami były Litwinki Karaliute/Andriukaityte. Spotkanie lepiej rozpoczęły siatkarki z Litwy, jednak Biało-Czerwone się nie poddawały. W końcówce Polkom udało się odrobić straty i zapisać inauguracyjnego seta na swoją korzyść. W drugiej partii rozpędzona polska dwójka poszła za ciosem, wygrywając całe spotkanie. Z kolei Kinga Legieta i Nicole Jochym zmierzyły się z parą Mol/Berntsen. Biało-Czerwone dawały z siebie wszystko, ale rywalki z Norwegii postawiły zbyt mocne warunki. Przeciwniczki były zdecydowanie lepsze, precyzyjniejsze i po dwóch setach mogły cieszyć się z awansu do ćwierćfinału.

Do 1/4 finału VW Beach Pro Tour Futures Warsaw by ORLEN Paliwa już w piątek awansowały Aleksandra Wachowicz i Julia Radelczuk. Po sobotnich repasażach trafiły do nich Justyna Łukaszewska i Aleksandra Zdon. Pierwsza zagrała w nich para Wachowicz/Radelczuk. Polki o awans do strefy medalowej rywalizowały z siostrzanym duetem Pavelková/Pavelková z Czech. Biało-Czerwone bardzo dobrze weszły w mecz, szybko zyskując przewagę punktową. Nie trzeba było długo czekać, by polskie reprezentantki cieszyły się z awansu do półfinału. Były o klasę lepsze od przeciwnej drużyny. W drugim meczu ćwierćfinałowym Justyna Łukaszewska i Aleksandra Zdon zmierzyły się Litwinkami Kvedaraite/Kovalskaja. Początek spotkania był wyrównany, ale z czasem przeciwniczki zaczęły przejmować inicjatywę. Coraz większą przewagę zyskiwał litewski zespół i kontrolował grę do końca. Mistrzynie Polski nie dały rady doprowadzić do wyrównania i musiały uznać wyższość rywalek.

Sobotnia rywalizacja w VW Beach Pro Tour Futures Warsaw by ORLEN Paliwa wyłoniła cztery zespoły, które w ostatni dzień turnieju powalczą o medale. Oprócz Aleksandry Wachowicz i Julii Radelczuk kibice w Wilanowie będą mogli podziwiać zmagania Daniele Kvedaraite i Jekateriny Kovalskaji z Litwy oraz dwóch zespołów z Ukrainy: Inny Makhno i Sofii Rylovej oraz Yevy Serdiuk i Darii Romaniuk.

Półfinałowe starcia zaplanowano na godzinę 10:00 i 11:00. Mecz o brąz rozpocznie się o 13:30, a godzinę później na wilanowskie boisko wybiegną dwie najlepsze pary VW Beach Pro Tour Futures Warsaw by ORLEN Paliwa.

Informacja Prasowa