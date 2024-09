Legenda tenisa zabrała głos. Sabalenka lepsza od Świątek?

Dokładnie rok temu Aryna Sabalenka została liderką rankingu WTA. Białorusinka przegrała co prawda finał US Open z Coco Gauff, ale słabsze występy Igi Świątek w turniejach organizowanych w Stanach Zjednoczonych sprawiły, że nasza zawodniczka pożegnała się z fotelem liderki kobiecego zestawienia.

Zmiana na fotelu liderki rankingu WTA nie trwała długo. Polka odzyskała prowadzenie w zestawieniu po imponującym zwycięstwie w finałach WTA w Cancun. Od tamtej pory żadna zawodniczka nawet nie zbliżyła się do Polki, która na czele światowej listy utrzymuje się już 120 tygodni.

Różnica między Polką a Sabalenką wynosi 2169 punktów. Urodzona w Mińsku zawodniczka po zwycięstwie w finale US Open zmniejszyła przewagę do naszej zawodniczki o 500 oczek. Przed obiema tenisistkami zacięta walka o to, która z nich zakończy sezon na czele zestawienia. Tuż po zakończeniu nowojorskiego szlema, głos w tej sprawie zabrała legenda kobiecego tenisa Martina Navratilova, która w rozmowie z serwisem "Tennis365.com" opowiedziała o swoich przewidywaniach.

- Aryna jest aktualnie najlepsza na kortach twardych. Jej sukcesy przekładają się na punkty rankingowe. Dogania Igę Świątek i jestem ciekawa, która z nich będzie prowadziła w zestawieniu na koniec sezonu. Sabalenka wciąż ma matematyczne szanse, żeby dogonić Igę. Powinna to zrobić, bo zwyciężyła w dwóch turniejach wielkoszlemowych w tym roku. Ona potrafi grać na wybitnych poziomie. Ma nieograniczone możliwości - podsumowała Navratilova.

Przypomnijmy, że Świątek i Sabalenka mierzyły się w tym sezonie trzy razy. Dwukrotnie górą była nasza zawodniczka, która pokonała Białorusinkę na kortach ziemnych w Rzymie i w Madrycie. Zwyciężczyni US Open wygrała z kolei w półfinale turnieju w Cincinnati.

Polsat Sport