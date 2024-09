Jak co tydzień w poniedziałek rano, WTA publikuje nowy ranking najlepszych tenisistek świata. Od dłuższego czasu czołówka notowania praktycznie nie ulegała zmianie. Wszystko zmieniło się po ostatnim w tym sezonie turnieju wielkoszlemowym. Rozstrzygnięcia w US Open wprowadziły dużo zmian również na najwyższych miejscach zestawienia.

Ku zaskoczeniu wielu kibiców, Iga Świątek zmagania w tegorocznym US Open zakończyła z dodatnim bilansem punktów rankingowych. Polka zakończyła zmagania na etapie ćwierćfinału, ale był to wynik i tak lepszy niż w poprzednim sezonie, kiedy liderka pożegnała się z US Open po porażce w IV rundzie.

Nasza zawodniczka poprawiła swój imponujący dorobek punktowy o 190 oczek. Łącznie Świątek ma na koncie 10885 punktów, co zapewniło jej 120. tydzień panowania na tronie liderki rankingu WTA. Polka jest aktualnie na 8. miejscu na liście wszech czasów. W przyszłym tygodniu wyprzedzi liderującą przez 121 tygodni, Ashleigh Barty i awansuje w tym zestawieniu na 7. lokatę.

Zmagania w Nowym Jorku wygrała bezapelacyjnie najlepsza zawodniczka całego turnieju - Aryna Sabalenka. Białorusinka przed rokiem również rywalizowała w finale nowojorskiego szlema. To oznacza, że za zwycięstwo w tegorocznej edycji zyskała tylko 700 punktów. Do Świątek Białorusinka wciąż traci 2169 punktów.

Największe roszady wydarzyły się za plecami dwóch najlepszych tenisistek świata. Na trzecie miejsce po US Open awansowała Jessica Pegula. Amerykanka w Nowym Jorku dotarła aż do finału. Biorąc pod uwagę jej słaby wynik przed rokiem, Amerykanka zyskała w rankingu ponad 1000 punktów. To prawie 1/6 jej całego tegorocznego dorobku.

Największą przegraną całego turnieju jest obrończyni tytułu sprzed roku - Coco Gauff. Przed kilkoma dniami Amerykanka odpadła z nowojorskiego szlema już na etapie czwartej rundy. To oznaczało stratę prawie dwóch tysięcy punktów rankingowych i spadek na 6. miejsce rankingu WTA.

Ranking WTA po tegorocznym US Open:

1. Iga Świątek (Polska) 10885 pkt

2. Aryna Sabalenka 8716

3. Jessica Pegula (USA) 6220

4. Jelena Rybakina (Kazachstan) 5871

5. Jasmine Paolini (Włochy) 5398

6. Coco Gauff (USA) 4983

7. Qinwen Zheng (Chiny) 3980

8. Emma Navarro (USA) 3810

9. Barbora Krejcikova (Czechy) 3631

10. Maria Sakkari (Grecja) 3515

...

41. Magda Linette (Polska) 1311

43. Magdalena Fręch (Polska) 1303

174. Maja Chwalińska (Polska) 421

200. Katarzyna Kawa (Polska) 351

Polsat Sport