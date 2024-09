Zaskakujące fakty o Idze Świątek. Niektóre mogą mocno zdziwić

Bezsprzecznie Iga Świątek należy do grona najlepszych polskich sportowców w XXI wieku. Choć ma zaledwie 23 lata, to już teraz ma na koncie 5 tytułów wielkoszlemowych. Z pewnością nie powiedziała jeszcze ostatniego słowa. Jej sukcesy są dobrze znane. Pora więc na kilka zaskakujących faktów o Idze Świątek.

Już w przedszkolu wyszła na korty tenisowe



Przygoda Igi Świątek z tenisem zaczęła się bardzo szybko. Już w przedszkolu chwyciła za rakietę i wyszła na kort. Treningi zaczęła w wieku 5 lat, gdy trafiła do Mery Warszawa. Później związała się z Klubem Tenisowym Legia Warszawa.

Nie minęły dwie dekady, a Iga Świątek została królową kobiecego tenisa i z niewielką przerwą od około 2,5 roku zajmuje pierwsze miejsce w rankingu WTA.

Sukcesy juniorskie zapowiadały wielkie rzeczy



Oczywiście sukces Igi Świątek nie wziął się znikąd. Już jako juniorka osiągała fantastyczne wyniki. Szybko została reprezentantką Polski do lat 16, gdzie wspólnie z Mają Chwalińską zdobyła tytuł mistrzyni Europy młodzików w deblu. Rok później triumfowały w zmaganiach kadetek. Do tego doszły świetne występy w grze pojedynczej, w tym wygrana w juniorskim Wimbledonie.

Co ciekawe po przejściu na zawodowstwo na trawie Polka nie czuje się już tak pewnie i nie może nawiązać do tego wyniku. Zdecydowanie lepiej radzi sobie na paryskiej mączce Roland Garros, gdzie czterokrotnie zdobyła wielkiego szlema. Za czasów juniorskich triumfowała w Paryżu w grze podwójnej.

Miłośniczka klocków LEGO



Rozgrywasz ważny mecz turniejowy, a po powrocie do pokoju hotelowego bierzesz się za nowy zestaw klocków LEGO? Taka właśnie jest Iga Świątek. Polska tenisistka od lat nie kryje się z tym, że uwielbia układać klocki. To dla niej forma odpoczynku. Nic więc dziwnego, że bardzo szybko dostrzegli to szefowie duńskiego producenta.

Iga Świątek to nie tylko najlepsza tenisistka świata, ale również ambasadorka marki LEGO. Co ciekawe z okazji 23. urodzin tenisistki z Raszyna Grupa LEGO przygotowała dla niej wyjątkowy prezent. Była nim makieta kortu tenisowego zbudowana z ponad 11 000 klocków.

Iga Świątek lubi rockowe brzmienia



Kolejną z pasji Igi Świątek jest muzyka. Najchętniej słucha dobrego rocka, przy którym się relaksuje. Do ulubionych zespołów polskiej tenisistki należą m.in.:

· Pearl Jam,

· Pink Floyd,

· Red Hot Chili Peppers,

· Amy Winehouse.

Idze Świątek nie są obce też delikatniejsze popowe brzmienia, dlatego na słuchanych przez nią składankach znajdziesz piosenki ABBY. Polka na muzyce się zna i chętnie o niej opowiada.

Tiramisu to ulubiony deser polskiej mistrzyni



Ulubionym deserem polskiej mistrzyni jest włoskie tiramisu. Sięga po nie, gdy ma ochotę na odrobinę słodkiego szaleństwa. Przy tak dużym wysiłku fizycznym mały kawałek pysznego tiramisu nie jest grzechem. Oczywiście Iga Świątek doskonale zdaje sobie sprawę z tego, że nie może przesadzać. W tego typu deserach można się zatracić.

Do ciekawej sytuacji doszło w 2022 roku, gdy Polka triumfowała w turnieju US Open. Na konferencji prasowej po zwycięstwa zajrzała do pucharu, a w nim czekało na nią tiramisu przygotowane przez organizatorów.

Sekrety diety Igi Świątek



Iga Świątek dużą wagę przykłada do tego, co je. Dba o to, aby dostarczać organizmowi wszystkich niezbędnych składników odżywczych oraz utrzymać dobrą formę. Dieta naszej tenisistki składa się z: 20% energii pochodzącej z białka, 30% tłuszczu i 50% węglowodanów. Jest odpowiednio zbilansowana pod kątem zapotrzebowania organizmu, który przez wiele miesięcy w roku narażony jest na intensywny wysiłek fizyczny oraz mentalny.

Najlepsza tenisistka świata ma ciekawe pasje i wyborne smaki. Pomimo osiąganych sukcesów pozostaje naturalną i skromną dziewczyną, która porywa tłumy na całym świecie.

