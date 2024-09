Aryna Sabalenka świętuje! Kolejne powody do radości tenisistki

Dopiero wygrała US Open i mówiła, że czas na "imprezę", a teraz znów ma powody do świętowania. Aryna Sabalenka w poniedziałek wspólnie z partnerem świętowała jego 34. urodziny.

Aryna Sabalenka została w weekend mistrzynią US Open, pokonując w finale Jessikę Pegulę. Po wyczerpującym turnieju 26-latkę czeka kilka dni przerwy. Jak napisała w mediach społecznościowych, zamierza nieco pokorzystać z życia i trochę poimprezować. Za parę dni wróci do treningów i przygotowań do kolejnych startów.

Podczas zmagań na kortach w Queens Sabalence towarzyszył jej partner, Georgios Frangulis. To z nim druga rakieta świata postanowiła spędzić również krótki urlop.

Jak się okazuje, powodów do świętowania było więcej. W poniedziałek Białorusinka zamieściła na Instastory fotografię, na której pozuje z partnerem w samolocie. Przed nimi na stoliku stał torcik.

Tenisistka opublikowała także post z okazji urodzin swojego ukochanego. "Wszystkiego najlepszego mój kochany. Jestem szczęściarą, że mam Cię u swojego boku. Twoje wsparcie jest bezcenne" - podpisała zdjęcia.

Białorusinka spotyka się z Frangulisem już od jakiegoś czasu. Ich pierwsze wspólne zdjęcia zaczęły pojawiać się w maju. Wiadomo, że biznesmen jest od niej o osiem lat starszy. Mężczyzna jest właścicielem znanej marki, z którą Białorusinka współpracuje od początku tego roku.