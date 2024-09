Paweł Zatorski jest jak Adam Małysz? Siatkarz sam to przyznał

Paweł Zatorski i Adam Małysz to postacie, których nie trzeba przedstawiać żadnemu polskiemu kibicowi. Obaj panowie zasłużyli się dla sportu i mają wybitne, międzynarodowe osiągnięcia. Jak się okazuje, łączy ich coś jeszcze.

Zatorski jest jednym z 13 siatkarskich bohaterów, którzy po wielu latach oczekiwania, przywieźli medale z igrzysk olimpijskich. Biało-Czerwoni pod wodzą Nikoli Grbicia ze stolicy Francji przywieźli srebro. Nasz libero przeszedł we Francji trudne chwile. Było blisko, by kontuzja barku, której doznał w trakcie meczu, wykluczyła go z gry. Po zakończeniu rywalizacji zawodnik przyznał, że grał, biorąc spore ilości leków przeciwbólowych.

Teraz zawodnik przygotowuje się do startu sezonu ligowego, a ten już za pasem. Pierwsze mecze PlusLigi zostaną rozegrane w dniach 13-17.09. Przed rozpoczęciem PlusLigi odbył się turniej Bogdanka Volley Cup im.Tomasza Wójtowicza, w którym wzięła udział Asseco Resovia Rzeszów - zespół, w którym na co dzień występuje Zatorski.

Rzeszowianie zajęli w turnieju ostatnie miejsce. Zwyciężyła Sir Susa Vim Perugia, która w finale wygrała z Jastrzębskim Węglem. Na najniższym stopniu podium stanęli siatkarze Bogdanki LUK Lublin.

W jednej z akcji dość charakterystyczną pozę przybrał nie kto inny, jak właśnie libero rzeszowian. Siatkarz przykucnął na jedno kolano i rozłożył ręce, imitując telemark - typowy sposób lądowania skoczków narciaskich. Nie umknęło to uwadze fotografów, a później zażartował z tego nawet Zatorski. "Niczym Adam Małysz za najlepszych lat" - podpisał udostępnione przez siebie zdjęcie.

Małysz to jeden z najwybitniejszych skoczków w historii. Jest trzykrotnym srebrnym medalistą igrzysk olimpijskich, ma też na koncie jeden brązowy medal tej imprezy. Czterokrotnie zdobył Kryształową Kulę, a raz triumfował w Turnieju Czterech Skoczni. Zakończył sportową karierę w 2011 roku. Obecnie jest prezesem Polskiego Związku Narciarskiego.