Kiedy debiut Wilfredo Leona w nowych barwach? Jego klub wydał komunikat

Zakontraktowanie przez Bogdankę LUK jednej z największych gwiazd światowej siatkówki było największym wydarzeniem ostatnich miesięcy na polskim rynku transferowym. Po sześciu latach gry we włoskiej Perugii, 31-letni przyjmujący zdecydował się przenieść do Lublina i po raz pierwszy w karierze zagrać w polskich rozgrywkach ligowych.

Na pierwszy występ Leona w nowych barwach czeka całe siatkarskie środowisko w Polsce, jednak póki co musi uzbroić się w cierpliwość.

Można było mieć nadzieję, że do debiutu gwiazdora Biało-Czerwonych dojdzie w czasie turnieju Bogdanka Volley Cup im. Tomasza Wójtowicza, który w ostatni weekend został rozegrany w lubelskiej Hali Globus. Leon był z zespołem, po meczach poświęcał dużo czasu kibicom, jednak nie zagrał ani w sobotnim spotkaniu przeciwko Sir Susa Vim Perugia, ani w niedzielę, gdy lublinianie mierzyli się z Asseco Resovią Rzeszów.

Po tym drugim meczu nieobecność Leona na boisku w czasie turnieju była jednym z tematów dyskusji w studiu Polsatu Sport. - Słyszeliśmy od Andrzeja Zahorskiego (trenera przygotowania motorycznego Bogdanki LUK - przyp. red.), że wkrótce będzie gotowy. Widzimy, że zarówno w sobotę, jak i w niedzielę się rozgrzewał, ale jeśli chodzi o element ataku, to na siatce go nie widzimy. Nie wiem, co to znaczy "wkrótce". Kibice chcieliby zobaczyć go jak najszybciej. My również, bo po to trafił do PlusLigi, żeby być jasną postacią swego zespołu - mówił wówczas Piotr Gruszka.

W poniedziałek Bogdanka LUK Lublin postanowiła wydać komunikat, w którym wyjaśniła aktualną sytuację swojej gwiazdy numer jeden. Podkreślono w nim, że Igrzyska Olimpijskie w Paryżu, które reprezentacja Polski zakończyła ze srebrnym medalem, "okazały się szczególnie eksploatujące dla Wilfredo Leona", a obecnie jest on poddawany terapii regeneracyjnej, która ma umożliwić mu prezentowanie w nadchodzącym sezonie klubowym pełni możliwości. Zaznaczono, że chodzi o działania bezinwazyjne.

W komunikacie nie podano dokładnej daty debiutu Leona w PlusLidze. Poinformowano, że jest on planowany na jeden z pierwszych meczów rozgrywek.

Pełna treść komunikatu dostępna jest na stronie internetowej Bogdanki LUK Lublin (lkpslublin.pl).

Bogdanka LUK Lublin zacznie sezon 2024/2025 w piątek, 13 września, wyjazdowym spotkaniem z Aluronem CMC Wartą Zawiercie. W drugiej kolejce, również w w piątek, 20 września, lublinianie zagrają u siebie z Treflem Gdańsk.

Grzegorz Wojnarowski, Polsat Sport