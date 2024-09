Od zapomnianych butów po sukcesy na igrzyskach. Podbije PlusLigę?

Nieprzeciętne umiejętności



Wilfredo Leon urodził się 31 lipca 1993 roku w Santiago de Cuba. Od razu towarzyszył mu sport. Jako nastolatek postawił na siatkówkę i był to strzał w dziesiątkę. W tym sporcie wykazywał nieprzeciętne umiejętności, co szybko doceniono. Już jako 16. latek zadebiutował w reprezentacji Kuby. Z gry w tej drużynie zrezygnował w 2012 roku. W latach 2014-2018 reprezentował barwy rosyjskiego Zenitu Kazań i to tam zapracował na miano jednego z najlepszych siatkarzy na świecie.

Debiut w reprezentacji Polski



Na co dzień partnerką życiową Wilfredo Leona jest Małgorzata Gronkowska. Para poznała się w 2011 roku, a po pięciu latach wzięła ślub. W 2015 roku Leon otrzymał polskie obywatelstwo, co uprawniało go do gry w biało-czerwonych barwach. Na debiut jednak trochę poczekał. Ten miał miejsce 27 lipca 2019 roku. Wówczas Wilffredo Leon zagrał w meczu towarzyskim z Holandią. Od tego czasu jest pierwszoplanową postacią drużyny narodowej i prowadzi ją do wielkich sukcesów.

Zapomniał butów na trening podczas igrzysk



Jednym z największych sukcesów polskiej kadry w ostatnich latach jest wicemistrzostwo olimpijskie z Paryża. Tam jednak nie obyło się bez przygód. Jedna z ciekawych historii dotyczy właśnie Wilfredo Leona. Na jeden z treningów zapomniał bowiem butów sportowych. Przez pierwsze minuty trenował na boso. Na szczęście pracownicy sztabu szkoleniowego nie próżnowali i sprawnie dostarczyli buty naszemu siatkarzowi. Z pewnością ta historia obrośnie wieloma legendami i przez lata będzie powtarzana w postaci anegdot. Ot cały Wilfredo Leon.

Największy sukces polskiej siatkówki od dziesiątek lat



W Paryżu Wilfredo Leon był jednym z autorów sukcesu reprezentacji Polski. Ta po 48. lotach powróciła na olimpijskie podium, zdobywając srebrny medal. Prawie pół wieku czekaliśmy na to, aż jakakolwiek drużyna nawiąże do sukcesu ekipy Huberta Wagnera, która w 1976 roku sięgnęła po złoto. Udało się to dopiero zespołowi prowadzonemu przez Nikolę Grbicia, w którym pierwsze skrzypce grał Wilfredo Leon.

Z reprezentacją Polski siatkarz ten zostawał też m.in. mistrzem Europy i triumfatorem Ligi Narodów. Niestety na swoim koncie nie ma medalu mistrzostw świata z Polską, ponieważ z tych imprez eliminowały go urazy. Ma za to medal z 2010, gdy z Kubą został sensacyjnym wicemistrzem świata.

Czy Bogdanka LUK Lublin z Leonem zawojuje PlusLigę?



W sezonie 2024/2025 Wilfredo Leon po raz pierwszy w karierze zagra w PlusLidze. Kilka tygodni temu podpisał kontrakt z Bogdanką LUK Lublin. Ma poprowadzić ten zespół do jeszcze lepszych wyników. Sam siatkarz nie ukrywał, że chce już ustabilizować się w Polsce i posłać swoje dzieci do tutejszych szkół. Stąd decyzja o grze w polskiej PlusLidze. Z pewnością odbędzie się to z korzyścią dla naszych rodzimych rozgrywek.

Czy Bogdanka LUK Lublin z Wilfredo Leonem może walczyć o tytuł? Tu tonowalibyśmy nastroje. Stawka jest bardzo mocna i nie będzie łatwo. Miejsce w strefie medalowej będzie już wielkim sukcesem. Przed rokiem drużyna ta zajęła piąte miejsce i odpadła w półfinale Pucharu Polski.

Główni faworyci do triumfu w PlusLidze w sezonie 2024/2025 to: Jastrzębski Węgiel, Grupa Azoty ZAKSA Kędzierzyn-Koźle, Projekt Warszawa i Warta Zawiercie. Lublinianie z Wilfredo Leonem w składzie chcą wskoczyć pomiędzy nich. Czy to się uda? Przekonamy się już niebawem.