Jannik Sinner w sierpniu został oskarżony o stosowanie niedozwolonych substancji. W jego organizmie wykryto śladowe ilości clostebolu. Lider rankingu ATP został natychmiastowo zawieszony, lecz po rozpatrzeniu odwołania kara została anulowana. Jak się jednak okazuje, to nie koniec zamieszania.

Śledztwo w tej sprawie prowadziła Międzynarodowa Agencja ds. Integralności Tenisa (ITIA). Środek dopingujący w organizmie Włocha odkryto podczas marcowego Indian Wells. Druga próbka, którą pobrano osiem dni po pierwszej, potwierdziła obecność substancji. Sinner został zawieszony, lecz postanowił odwołać się od decyzji organu.

Protest okazał się skuteczny. Aktualny tenisista numer jeden na świecie poinformował, że zakazany środek znalazł się w jego organizmie za sprawą jego fizjoterapeuty, który na swoje skaleczenie zastosował spray zawierający clostebol. Następnie przystąpił do przeprowadzania zabiegów na Sinnerze i w ten sposób wprowadził do jego organizmu substancję.

Jedynym organem, który mógłby odwołać decyzję ITIA była WADA. Światowa Agencja Antydopingowa miała 21 dni na podjęcie działań w tej sprawie. Konkretnie chodziło o złożenie odwołania do Międzynarodowego Trybunału ds. Sportu (CAS). Minęły trzy tygodnie, a organizacja nie przekazała swojej decyzji w tej sprawie. Wydawać by się mogło, że temat ewentualnego stosowania dopingu przez Sinnera jest zamknięty.

Jak przekazał portal "UbiTennis", to jednak nie koniec zamieszania. WADA poprosiła o przedłużenie czasu na analizę dowodów oraz o dokładniejsze informacje w tej sprawie. To oznacza, że wkrótce powinniśmy spodziewać się nowych informacji dotyczących afery.

Przypomnijmy, że Sinner od czerwca jest liderem rankingu ATP. Włoch na początku roku wygrał Australian Open, a kilka dni temu do swojego dorobku dołożył zwycięstwo w US Open. Do tej pory zapisał na swoim koncie 13 końcowych triumfów w turniejach najwyższej rangi.