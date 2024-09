Aryna Sabalenka zdetronizowała Igę Świątek. Eksperci nie mieli wątpliwości

Wszystkie najważniejsze turnieje w tenisowym kalendarzu dobiegły już końca. Mowa oczywiście o Australian Open, French Open, Wimbledonie oraz US Open. To właśnie rywalizacje w tych zawodach cieszą się największą popularnością, a laureatom i laureatkom dostarczają największą liczbę punktów oraz wieczny prestiż.

W 2024 roku "królową" "Wielkich Szlemów" została Aryna Sabalenka. 26-latka wygrała pierwszy i ostatni z turniejów - w styczniu triumfowała w Australii, a na początku września była bezkonkurencyjna na kortach w Queens w Nowym Jorku. Nieco gorzej poszło jej w Paryżu, gdzie odpadła na etapie ćwierćfinału. W Wimbledonie nie wystartowała ze względu na kontuzję.

Sabalenka skończyła więc rok z bilansem 18 zwycięstw i jednej porażki w turniejach wielkoszlemowych. Ma to również przełożenie na opinie ekspertów federacji WTA, którzy jednogłośnie przyznali Białorusince "złoty medal" (ze względu na to, że był to rok olimpijski) za ten sezon.

Drugie miejsce przypadło najlepszej polskiej tenisistce - Idze Świątek. Polka po raz trzeci z rzędu wygrała rywalizację na kortach Rolanda Garrosa. Trzech z czterech ekspertów przyznało raszyniance srebro za ten sezon.

- Oprócz tego, że Iga zdobyła piąty taki tytuł w karierze, to jeszcze rozegrała najlepszy wielkoszlemowy mecz sezonu przeciwko Naomi Osace - powiedziała Courtney Nguyen z WTA.





Co ciekawe, brąz nie przypadł trzeciej ze zwyciężczyń Barborze Krejcikovej, a Jasmine Paolini. W tym sezonie talent Włoszki eksplodował, a ona sama doszła do finału French Open i Wimbledonu. 28-latka jest także złotą medalistką olimpijską w grze podwójnej z Paryża, lecz to nie było brane pod uwagę przy ocenie ekspertów WTA.

Świątek wciąż jest liderką WTA Race, czyli rankingu, którego osiem najlepszych tenisistek weźmie udział w zawodach WTA Finals, rozgrywanych pod koniec roku.