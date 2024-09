Trener Romy o sytuacji z Zalewskim. Jaśniej nie dało się tego powiedzieć

Nicola Zalewski został odsunięty od składu AS Roma. Powodem takiej decyzji działaczy klubu ze stolicy Italii jest brak zgody reprezentanta Polski na transfer do Galatasaray. Na ten temat wypowiedział się jego szkoleniowiec, Daniele De Rossi.

Kluby z Włoch i Turcji były już dogadane w sprawie transferu Zalewskiego, ale "veto" powiedział Zalewski, czym zaburzył plan obu stron. Z kolei Polak został za karę odsunięty od składu.

O sytuację z Zalewskim zapytano trenera Romy podczas sobotniej konferencji prasowej. Jego wypowiedź była klarowna.

- Nie wiem, czy to ostateczna decyzja. O wszystkim dowiedziałem się niedawno. To decyzja klubu. Chodzi o jego kontrakt, ale w piłce nożnej nic nie jest pewne. Jeśli klub i zawodnik dojdą do porozumienia i Zalewski przedłuży kontrakt, to zostanie przywrócony do składu. Takie pytanie trzeba jednak zadać klubowi - rzekł były piłkarz.

Zalewski ma ważny kontrakt z Romą do końca czerwca 2025 roku. 22-latek występuje w klubie z Wiecznego Miasta od 2021 roku.