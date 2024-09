Egzotyczny transfer polskiego piłkarza. Zagra w utytułowanym klubie

Michalak to polski skrzydłowy, który swoją karierę piłkarską rozpoczął w Legii Warszawa. W sezonie 2018/19 był podstawowym zawodnikiem Lechii Gdańsk, z którą zdobył Puchar Polski. Po udanym okresie w Polsce, kontynuował on swoją karierę za granicą, grając w Rosji, Turcji i Arabii Saudyjskiej. W marcu 2022 roku otrzymał pierwsze powołanie do reprezentacji Polski, co było znaczącym krokiem w jego karierze.

Polski skrzydłowy przeniósł się właśnie w ramach rocznego wypożyczenia z saudyjskiego Ohod Club do egipskiego klubu Zamalek SC. Jego dobra postawa w poprzednich sezonach zaowocowała tym transferem, a debiut w nowym klubie może nastąpić już w sobotę, kiedy Zamalek zmierzy się z Kenya Police w Afrykańskim Pucharze Konfederacji.

Zamalek to jeden z najbardziej utytułowanych klubów w Egipcie, który zdobył 14 mistrzowskich tytułów w kraju. Klub ma również na swoim koncie pięć triumfów w afrykańskiej Lidze Mistrzów, choć ostatni tytuł zdobył w 2002 roku. W poprzednim sezonie drużyna zajęła trzecie miejsce w lidze, ustępując jedynie Al Ahly i Pyramids FC. Pod wodzą portugalskiego trenera Jose Gomesa, Zamalek liczy na powrót do czołówki i walkę o kolejne trofea.