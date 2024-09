Kolejne mecze odwołane. Deszcz to nie jedyne niebezpieczeństwo

W niedzielę nie dojdą do skutku potyczki Hartbergu z Tirolem Innsbruck i Austrii Wiedeń ze Sturmem Graz w austriackiej Bundeslidze oraz pojedynek Horn ze stołeczną drużyną First na jej zapleczu. Oprócz deszczu, zagrożenie mógłby stanowić silny wiatr, a z kolei to doprowadziło m.in. do ograniczeń w transporcie.

To kolejne odwołane spotkania piłkarskie w ten weekend, za co odpowiadają obfite opady deszczu, które przesuwają się od Słowenii, przez Czechy i Austrię nad Polskę.

W sobotę w Austrii przełożono na inny termin spotkanie ekstraklasy między RB Salzburg a ekipą z Klagenfurtu, bo boisko nie nadawało się do gry.

Z kolei prognozy pogody dla Czech sprawiły, że zgodnie z zaleceniami krajowej federacji odwołano wszystkie mecze 8. kolejki tamtejszej ekstraklasy i niższych lig.

W Polsce zagrożona po ulewach była konfrontacja Cracovii z Pogonią Szczecin, ale ostatecznie delegat PZPN wraz z sędziami podjęli decyzję o grze i mecz odbył się w dobrych warunkach, choć zalana została część stadionowej infrastruktury.

Z podobnych powodów nie zostały rozegrane spotkania 2. ligi piłkarskiej: Zagłębie Sosnowiec - Pogoń Grodzisk Maz., Skra Częstochowa - Polonia Bytom, Wieczysta Kraków - GKS Jastrzębie i Rekord Bielsko-Biała - Hutnik Kraków.

Niekorzystne prognozy już wcześniej doprowadziły do przełożenia półfinału żużlowej ekstraligi między Betard Spartą Wrocław a ebut.pl Stalą Gorzów, który ma się odbyć 20 września. Tego samego dnia powinien też dojść do skutku pierwszy finałowy mecz 2. Ekstraligi Innpro ROW Rybnik - Abramczyk Polonia Bydgoszcz.

