Mecz Śląsk Wrocław - PGE Stal Mielec przełożony. Wszystko przez powódź na Dolnym Śląsku

W niedzielne południe prezes Śląska Patryk Załęczny w mediach społecznościowych poinformował, że pomimo dużych opadów deszczu, murawa Areny Tarczyński jest w doskonałym stanie i poniedziałkowy mecz ze Stalą Mielec nie jest zagrożony. Sytuacja była jednak dynamiczna i kilka godzin później klub wydał komunikat, że spotkanie jednak zostanie przełożone.

"PKO BP Ekstraklasa przychyliła się do naszego wniosku o przełożenie meczu ze Stalą Mielec. Mimo że sytuacja hydrologiczna we Wrocławiu jest stabilna, to jednak nie możemy przejść obojętnie wobec dramatu, który rozgrywa się w innych częściach naszego regionu. W tej chwili wszyscy powinniśmy być myślami z poszkodowanymi i zagrożonymi powodzią. Trzymamy kciuki i oferujemy swoje wsparcie również wsiom i miastom, w których funkcjonują nasze kluby partnerskie oraz fan kluby, a obecnie zamiast myśleć o jutrzejszym meczu, walczą o dorobek swojego życia" – poinformował Śląsk.

Nowa data spotkania nie została jeszcze ustalona.

PAP