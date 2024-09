Te kluby były mistrzami PlusLigi. Wygrana nawet kilka razy z rzędu

Co roku jesienią fani siatkówki w naszym kraju szykują się na nowy sezon rywalizacji o mistrzostwo kraju. O wygranie PlusLigi, jednej z najmocniejszych lig siatkarskich na świecie, walczy co roku kilkanaście zespołów. Są wśród nich giganci, którzy w dużej mierze zdominowali rozgrywki. Oto wszystkie zespoły, które sięgnęły po jedno z najważniejszych sportowych trofeów w Polsce.

PGE Skra Bełchatów. Najlepsi w historii

Polska Liga Siatkówki istnieje od 2000 roku, od 2008 roku najlepsze drużyny w Polsce mierzą się pod szyldem PlusLigi. W tym też roku ugruntowaną pozycję niedoścignionej potęgi w kraju mieli sportowcy z Bełchatowa. Zawodnicy Skry, wśród których prym wiódł jeden z najlepszych polskich siatkarzy w historii Mariusz Wlazły, w latach 2005-2011 zdobyli siedem mistrzostw kraju.

To był złoty czas dla tej ekipy. Zdobywała w tym okresie między innymi również Puchary Polski, dwukrotnie stawała na podium w Lidze Mistrzów, awansowała do finału Klubowych Mistrzostw Świata. Wówczas też zdarzały się sezony, gdy giganci z Bełchatowa mieli bilans zwycięstw na poziomie 90 procent.

Choć bełchatowska drużyna nie wróciła już do okresu takich sukcesów, to wywalczyła jeszcze dwa tytuły mistrzowskie, w latach 2014 i 2018. Dołożyła do nich kolejne podia w międzynarodowych rozgrywkach. Od sezonu 2004/2005 do 2017/2018 tylko raz Skry nie było na ligowym podium. Bilans zwycięstw 77,39 procent, to najlepszy wynik w historii PlusLigi.

ZAKSA Kędzierzyn-Koźle. Potentaci w Polsce i w Europie

Zanim Skra Bełchatów była niekwestionowaną potęgą w Polsce, świetnie siatkarskiej lidze radzili sobie siatkarze z Kędzierzyna-Koźla. Złote medale zdobywali w latach 2001-2003.

Na następny tytuł przyszło czekać latami, ale ZAKSA Kędzierzyn-Koźle w okresie 2016-2023 przeżywała mocarstwowy okres, w Polsce, za granicą. Wówczas to czterokrotnie zawodnicy z województwa opolskiego wygrywali PlusLigę, a trzy razy zdobywali srebrny medal. Poza tym zaliczyli „hattrick” w Lidze Mistrzów w latach 2021-2023.

Kołami zamachowymi złotych ekip z Kędzierzyna-Koźla byli Aleksander Śliwka, Kamil Semeniuk, Łukasz Kaczmarek czy David Smith. W okresie tym jednym z trenerów ZAKSY był Nikola Grbić.

Jastrzębski Węgiel. Najwięcej medali

Wygrywali siatkarski czempionat kraju czterokrotnie. Tyle samo razy zajmowali drugie miejsce. Siedmiokrotnie przypadł im w udziale brązowy medal. Zespół z Jastrzębskiego Zdroju to kolejny potentat, osiągający historyczne wyniki w PlusLidze.

To obecnie najlepsza ekipa w naszym kraju. Dwa ostatnie sezony zakończyła mistrzostwami Polski i finałami Ligi Mistrzów. Z rozegranych 60 meczów fazy zasadniczej rozgrywek wygrali 49. Play-offy w sezonie 2022/2023 ukończyli bez porażki.

Nie można nie umieszczać Jastrzębskiego Węgla, wielokrotnego medalisty Pucharu Polski, zwycięzcy Superpucharu Polski i czołowej drużyny międzynarodowych zawodów, wśród największych marek polskiej siatkówki.

Resovia. Lata potęgi pokryte złotem

Lista drużyn, które sięgały po zwycięstwo w PlusLidze, jest krótka. To zaledwie cztery kluby. Jest wśród nich także Resovia. Stolica Podkarpacia może być dumna ze swoich siatkarzy. Przynieśli oni Rzeszowowi trzy tytuły, w latach 2012, 2013 oraz 2015. Były one najwspanialszymi momentami okresu potęgi „Pasiaków”, przypadającego na sezony od 2008/09 do 2015/16. Rzeszowianie nie schodzili wówczas z ligowego podium.

Skra, ZAKSA, Jastrzębski Węgiel i Resovia. Oto „wielka czwórka” PlusLigi. Czy w nadchodzącym sezonie dołączy do nich nowy mistrz? Może będzie to wzmocniony Wilfredo Leonem zespół z Lublina? Na pewno poziom będzie niesamowity, bo na parkietach będzie można oglądać aż 19 olimpijskich medalistów.

