Ciekawy transfer w świecie tenisa. Sinner właśnie to ogłosił

"Witamy w zespole" – napisał Sinner w mediach społecznościowych, zamieszczając swoje zdjęcie z Panichim i nowym fizjoterapeutą Ulisesem Badio. Zastąpią oni Umberto Ferrarę i Giacomo Naldiego, z którymi tenisista rozstał się cztery tygodnie temu przed wielkoszlemowym US Open w związku z ich rolą w aferze dopingowej, której był bohaterem.



Przed rozpoczęciem zwycięskiego dla Sinnera US Open Międzynarodowa Agencja Integralności Tenisa (ITIA) poinformowała, że w organizmie Włocha dwukrotnie wykryto w marcu śladowe ilości sterydów. Sinner nie został jednak zawieszony, gdyż ITIA orzekła, że nie zażył substancji umyślnie.

Ustalono, że zakazany steryd dostał się do jego organizmu podczas masażu wykonanego przez jego fizjoterapeutę Giacomo Naldiego. Sinner bronił się, że jego trener fitness Umberto Ferrara kupił we Włoszech dostępny bez recepty spray zawierający zakazany Clostebol, a następnie dał go Naldiemu, który użył go na skaleczonym palcu. Sinner powiedział, że Naldi następnie zrobił mu masaż.

Mimo uznania za niewinnego, Sinnerowi odebrana została nagroda pieniężna i punkty za turniej ATP 1000 w Indian Wells, bowiem właśnie podczas tej imprezy wykryto w jego organizmie zakazaną substancję.

Benvenuti nella squadra Marco e Ulises 💪🏼 pic.twitter.com/lxmvUsKeiL — Jannik Sinner (@janniksin) September 16, 2024

PAP