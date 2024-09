Kolejny klub z Wrocławia przekłada mecz. Znamy nowy termin

Pierwotnie mecz rewanżowy play-off we Wrocławiu pomiędzy Betardem a Stalą miał się odbyć w minioną niedzielę. Ze względu na obfite opady deszczu spotkanie zostało przełożone na 20 września. We wtorek zapadła decyzja, że również tego dnia żużlowcy nie będą się ścigać, a powodem jest zbliżająca się do Wrocławia fala powodziowa. Nowy termin to 22 września.

W specjalnym komunikacie PGE Ekstraliga wyznaczyła od razu kolejny termin meczu we Wrocławiu i jest to 25 września.

W pierwszym spotkaniu obu zespołów w Gorzowie Sparta wygrała 46:44. Na zwycięzcę w finale czeka już Orlen Oil Motor Lublin, który w półfinale okazał się lepszy od Apatora Toruń.

KP, PAP