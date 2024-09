Nie mają sobie równych. Najlepsi polscy siatkarze w historii

Polska piłka siatkowa od lat należy do najlepszych na świecie. Dotyczy to zarówno reprezentacji, jak i zespołów klubowych. W ciągu kilkudziesięciu lat wielu biało-czerwonych zaliczanych było do grona czołowych zawodników globu. Poznaj nasz subiektywny ranking sześciu najlepszych polskich siatkarzy wszech czasów.

Kto zagrał najwięcej meczów z orzełkiem na piersi?



Oczywiście w naszym rankingu nie mogło zabraknąć siatkarza, który rozegrał najwięcej meczów w koszulce reprezentacji Polski. Rekordzistą w tej kategorii jest Piotr Gruszka, który uzbierał aż 450 występów. Biało-Czerwone barwy reprezentował w latach 1995-2011. Na swoim koncie ma wicemistrzostwo świata z 2006 roku oraz mistrzostwo Europy z 2009 roku. Do tego dołożył wiele innych sukcesów reprezentacyjnych i klubowych. Jest prawdziwą legendą.

Ten rozgrywający prowadził Polskę do wielkich zwycięstw



Przed wiele lat mistrzem polskiego rozegrania był Paweł Zagumny. W reprezentacji Polski występował w latach 1996-2014. Był jej wieloletnim liderem. Do dziś zajmuje drugie miejsce w zestawieniu siatkarzy z największą liczbą występów z orzełkiem na piersi. Uzbierał ich 427. W 2014 roku sięgnął po mistrzostwo świata. Na koncie ma też wicemistrzostwo globu oraz mistrzostwo Europy z 2009 roku. Aż 36 razy dostawał nagrodę MVP meczu w PlusLidze. Karierę zakończył, będąc na szczycie.

Rekordzista PlusLigi i mistrz świata z 2014 roku



Przez lata na miano legendy PlusLigi i reprezentacji Polski zapracował sobie Mariusz Wlazły. Karierę zakończył niedawno, będąc po czterdziestce. Uzbierał blisko 500 występów na najwyższym poziomie ligowym w Polsce i zgarnął 74 statuetki dla najlepszego gracza meczu. Na koncie ma też mistrzostwo świata z 2014 roku oraz wicemistrzostwo z 2006 roku. Był kapitanem i jednym z liderów reprezentacji, która przez lata rozbudzała emocje kibiców w całej Polsce.

Legenda polskiej siatkówki sprzed lat



Oczywiście polska siatkówka, to nie tylko sukcesy z XXI wieku. Na koncie mamy też spektakularne wyniki w latach 70. XX wieku. Jednym z liderów legendarnej drużyny narodowej był Wiesław Gawłowski. W reprezentacji występował w latach 1969-1980. W tym czasie uzbierał 366 meczów i jest trzeci na liście wszech czasów. Na koncie ma tytuły mistrza świata oraz mistrza olimpijskiego, a także trzy wicemistrzostwa Europy. Grał na pozycji atakującego i rozgrywającego.

Odznaczony w amerykańskiej Volleyball Hall of Fame



Drugą z legend z lat 70. jest Tomasz Wójtowicz. Siatkarz ten grał w kadrze narodowej w latach 1973-1984. Uzbierał 325 występów, co daje mu szóste miejsce w historii. W reprezentacji Polski został mistrzem olimpijskim oraz mistrzem świata. Na koncie ma też cztery wicemistrzostwa Europy. Przez lata z powodzeniem występował w Polsce oraz w lidze włoskiej. Pod koniec XX wieku został nominowany do nagrody siatkarza stulecia. W 2002 roku jako pierwszy z Polaków trafił do amerykańskiej Volleyball Hall of Fame.

Ikona współczesnej reprezentacji



Obecnie na miano prawdziwej legendy pracuje Bartosz Kurek. W reprezentacji Polski zadebiutował w 2007 roku. Uzbierał już blisko 300 występów, co daje mu miejsce w ścisłej czołówce. Na koncie ma mistrzostwo świata oraz wicemistrzostwo świata. Jako kapitan poprowadził drużynę narodową do wicemistrzostwa olimpijskiego w Paryżu. Do tego jest multimedalistą mistrzostw Europy, Ligi Narodów, Pucharu Świata i Ligi Światowej. Już teraz jest jednym z największych polskich siatkarzy w historii, a jeszcze nie powiedział ostatniego słowa. W sezonie 2024/2025 będziemy oglądać go na parkietach PlusLigi.