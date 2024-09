Środowa rywalizacja w Champions League zaczęła się od starć Bologni z Szachtarem Donieck oraz Sparty Praga z RB Salzburg. Pierwsze spotkanie zakończyło się bezbramkowym remisem. Znacząco przyczynił się do tego Łukasz Skorupski. Bramkarz włoskiej ekipy w czwartej minucie meczu obronił rzut karny. W 78. minucie na placu gry pojawił się drugi z reprezentantów Polski przywdziewających barwy "Rossblu" - Kacper Urbański.

Do udanych tego wieczoru w Lidze Mistrzów z pewnością nie zaliczy Kamil Piątkowski. Jego RB Salzburg przegrał na wyjeździe 0:3 ze Spartą Praga, a polski obrońca wyraźnie zawinił przy ostatnim golu dla drużyny ze stolicy Czech. Po jego stracie piłkę do siatki skierował Qazim Laci.

Najwięcej goli w środę padło w Glasgow. Celtic pokonał Slovana Bratysława 5:1. Całe spotkanie na ławce rezerwowych przesiedział defensor "The Bhoys" Maik Nawrocki. Z kolei Borussia Dortmund długo nie mogła skutecznie dobrać się do skóry piłkarzy Club Brugge. W końcu jednak podopieczni Nuriego Sahina dopięli swego. W ciągu ostatniego kwadransa podstawowego czasu gry dwukrotnie do siatki trafił rezerwowy Jamie Gittens, a w doliczonym czasie gry trafienie z rzutu karnego dołożył Serhou Guirassy i to zawodnicy BVB cieszyli się ze zwycięstwa. W ekipie z Brugii cały mecz z ławki obejrzał Michał Skóraś.

Bezbramkowym remisem zakończyło się hitowe starcie Manchesteru City i Interu Mediolan. 66 minut w barwach "Nerazzuri" rozegrał Piotr Zieliński. Natomiast w Paryżu pachniało niespodzianką. Paris Saint-Germain do 90. minuty remisowało 0:0 z Gironą. Ostatecznie w doliczonym czasie gry bramkę na wagę zwycięstwa dla PSG zdobył Nuno Mendes.

Wyniki środowych meczów Ligi Mistrzów - 18.09

Bologna FC - Szachtar Donieck 0:0

Sparta Praga - RB Salzburg 3:0 (2:0)

Bramki: Kairnen 2, Olatunji 42, Laci 58

Celtic - Slovan Bratysława 5:1 (1:0)

Bramki: Scales 17, Furuhashi 47, Engels 56, Maeda 70, Idah 87 - Wimmer 61

Club Brugge - Borussia Dortmund 0:3 (0:0)

Bramki: Gittens 76, 86, Guirassy 90+5 (rz.k.)

PSG - Girona 1:0 (0:0)

Bramka: Mendes 90+1

Manchester City - Inter Mediolan 0:0