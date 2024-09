Kto zdobędzie pierwsze trofeum sezonu? Siatkarscy kibice już zacierają ręce

Ubiegłoroczne mistrzynie Polski – siatkarki LOTTO Chemika Police to drużyna zupełnie nowa i jakże inna od tej, która w kwietniu wywalczyła koronę Tauron Ligi. Zmieniły się zawodniczki, sztab szkoleniowy oraz prezes. Trenerem ekipy został Dawid Michor doskonale znany i wyróżniany za pracę z młodzieżą szkoleniowiec, który w Policach mierzył się będzie z prawdziwą ligową rzeczywistością.

Przygotowania do sezonu i mecze kontrolne Chemik rozgrywał raczej z zespołami drugiej części tabeli, bądź ekipami z pierwszej ligi. Nie do końca więc daje nam to obraz, jakiego poziomu można się spodziewać. O jakość gry na boisku zadbać ma przede wszystkim powracająca na pozycję przyjmującej Martyna Grajber-Nowakowska, wspomagana przez środkową Dominikę Pierzchałę i libero Agatę Nowak. Nie można także pominąć wznawiającej karierę środkowej Ewy Kwiatkowskiej, która zna smak medali każdego kruszcu.

Ekipa BKS BOSTIK ZGO Bielsko-Biała to z kolei monolit budowany od kilku lat przez prezes Aleksandrę Jagieło i trenera Bartłomieja Piekarczyka. Zespół, którego mocnymi filarami są rozgrywająca Julia Nowicka, środkowa Joanna Pacak oraz estońska atakująca Kertu Laak. Po znakomitym sezonie drużynę opuściła Paulina Damaske, a w jej miejsce pozyskano Julitę Piasecką, zawodniczkę z ogromnym potencjałem, którego mam wrażenie, dotychczas nie pokazała w pełni. Bielszczanki w przygotowaniu do sezonu prezentowały solidną grę, która między innymi dała im zwycięstwo w wielickim turnieju o Solną Piłkę po zwycięstwie 3:2 na #VolleyWrocław.

Na korzyść siatkarek z Podbeskidzia przemawia doświadczenie z meczów o stawkę oraz ostatnie wyniki. Wydaje się, że to one będą faworytkami spotkania o Superpuchar tym bardziej, iż dla wielu siatkarek Chemika będzie to pierwszy kontakt z siatkówką na najwyższym poziomie. Pojawia się, więc pytanie, czy policzanki będą w stanie utrzymać jakość gry na dystansie całego spotkania? A może to właśnie głód zwycięstw i chęć pokazania odbudowanej ekipy sprawi rywalkom trud? O tym przekonamy się już w sobotę, w Ostrowcu Świętokrzyskim.