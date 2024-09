Potwierdzone! Słynny siatkarz ma nowy klub

To już oficjalna wiadomość - Ivan Zatsev w sezonie 2024/2025 będzie zawodnikiem Mint Vero Volley Monza. Słynny siatkarz przenosi się do ekipy aktualnych wicemistrzów Włoch po trzech latach spędzonych w Cucine Lube Civitanova.

W środę klub z Monzy poinformował o zakontraktowaniu wielokrotnego reprezentanta Italii na nadchodzący sezon. W drużynie trenera Massimo Ecchelego, która była rewelacją ostatnich rozgrywek SuperLegi i dotarła w nich aż do finału, utytułowany atakujący będzie występował m.in. razem z Osmanym Juantoreną, Fernando Krelingiem i Taylorem Averillem. Jego rywalami do miejsca w podstawowym składzie będą Kanadyjczyk Arthur Szwarc oraz Francuz Ibrahim Lawani.

- Bardzo się cieszę, że jestem w tym klubie i że wniosę swój wkład do zespołu. Rozpoczynam treningi z odpowiednią motywacją i z niezbędną pokorą, by być gotowym do gry. Pozdrawiam wszystkim kibiców Vero Volley i z głębi serca dziękuję prezes Alessandrze Marzari za to, że chciała mnie w klubie. Dam z siebie wszystko, by cieszyć się atmosferą na hali i sezonem który będzie moim ostatnim w SuperLedze. Jestem niezwykle podekscytowany i już teraz gotowy, by z jak najlepszej strony pokazywać się na boisku - powiedział Zaytsev klubowym mediom Mint Vero Volley Monza.

35-letni atakujący to wielka postać włoskiej siatkówki. Przez lata był jednym z liderów drużyny narodowej "Azzurrich", z którą sięgnął po dwa medale olimpijskie - brązowy w 2012 roku w Londynie i srebrny w roku 2016 w Rio de Janeiro. W dorobku ma też m.in. dwa tytuły wicemistrza Europy (2011, 2013).

Na scenie klubowej Zaytsev najwięcej sukcesów święcił z Civitanovą, dla której grał w latach 2012-2014 (wówczas zespół znany był jeszcze jako Cucine Lube Banca Marche Macerata) i 2021-2024. W jej barwach dwukrotnie sięgnął po mistrzostwo Włoch (2014, 2022), a także wygrał Puchar CEV (2015). Mistrzem Italii był także z Perugią, z którą w 2018 roku obok "scudetto" wywalczył też krajowy puchar.

Poza Civitanovą i Perugią wieloletni gwiazdor kadry Italii we włoskiej lidze grał też w klubach z Latiny (2007-2008), Rzymu (2008-2012) i Modeny (2018-2020). Występował także w lidze rosyjskiej (Dynamo Moskwa 2014-2016, Kuzbass Kemerowo 2020-2021) oraz w Katarze (Al Arabi).

Latem tego roku Zaytsev poświęcił się siatkówce plażowej i w parze z Daniele Lupo, wicemistrzem olimpijskim z Rio de Janeiro w tej odmianie dyscypliny, zdobył mistrzostwo Włoch.

Rozgrywki włoskiej ekstraklasy siatkarzy rozpoczną się w ostatnim tygodniu września. Monza w pierwszej kolejce (28 i 29 września) zagra na wyjeździe z zespołem Yuasa Battery Grotazzolina. Natomiast już w najbliższy weekend nowa drużyna Zaytseva będzie walczyć o Superpuchar Włoch - w sobotnim półfinale zmierzy się z Itasem Trentino.

Mint Vero Volley będzie występowało również w Lidze Mistrzów - po raz pierwszy w swojej historii. W fazie grupowej rywalami drużyny trenera Ecchelego będą niemieckie Helios Grizzlys Giesen, tureckie Fenerbahce Stambuł oraz zespół z kwalifikacji.

GW, Polsat Sport