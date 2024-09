Triumfator siatkarskiej Ligi Mistrzów wybrał nowego kapitana

Riccardo Sbertoli został nowym kapitanem Itasu Trentino, triumfatora ostatniej edycji siatkarskiej Ligi Mistrzów. - Jestem bardzo szczęśliwy i dumny, że klub widział we mnie właściwą osobę do tej roli - powiedział rozgrywający ekipy z Trydentu oraz reprezentacji Włoch.

Poprzednim kapitanem Itasu był doświadczony serbski środkowy Marko Podrascanin, który po sezonie 2023/2024 pożegnał się z klubem. Na jego następcę wybrano właśnie Sbertolego.

26-letni rozgrywający uznał to za duży zaszczyt. - Jestem bardzo szczęśliwy i dumny, że klub widział we mnie właściwą osobę do tej roli. To odpowiedzialność, której chętnie przyjmuję, będąc przekonanym, że wszyscy moi koledzy z drużyny bardzo mi pomogą w wykonywaniu zadania. Z osobistego punktu widzenia, być kapitanem Trentino jest dla mnie bardzo ważnym osiągnięciem. To oznaka uznania od ludzi, które darzę najwyższym szacunkiem - powiedział Sbertoli, który jest zawodnikiem Itasu od 2021 roku.

Jego największe dotychczasowe osiągnięcia z klubem z Trydentu to mistrzostwo Włoch w sezonie 2022/2023 oraz triumf w Lidze Mistrzów w sezonie 2023/2024. W maju tego roku, w finale ostatniej edycji siatkarskiej Champions League, zespół Sbertolego pokonał w tureckiej Antalyi mistrza Polski Jastrzębski Węgiel 3:0.

Nowy kapitan Itasu jest też etatowym reprezentantem Włoch. W drużynie narodowej Italii pełni zazwyczaj rolę zmiennika kapitana kadry Simone Giannellego. Jest mistrzem Europy z 2021 roku i mistrzem świata z roku 2022. Brał udział w Igrzyskach Olimpijskich w Paryżu, które "Azzurri" zakończyli na czwartym miejscu.

Trentino oficjalnie rozpocznie kolejny sezon klubowy od walki o Superpuchar Włoch. W sobotę, 21 września, w półfinale rozgrywek zmierzy się z zespołem Mint Vero Volley Monza. Zmagania w lidze zacznie tydzień później - 29 września. W pierwszej kolejce zagra na wyjeździe z Cisterna Volley.

Co ciekawe Itas nie przystąpi do obrony tytułu najlepszej drużyny Ligi Mistrzów, ponieważ poprzedni sezon zakończył na czwartej pozycji w SuperLedze, a awans do LM uzyskują trzy najlepsze włoskie drużyny w danej kampanii. Trentino będzie występowało w Pucharze CEV i bez wątpienia jest jednym z faworytów do wygrania całych rozgrywek.

GW, Polsat Sport