"Ze względów osobistych jestem zmuszony wycofać się z China Open w Pekinie. Jest mi bardzo przykro, ponieważ świetnie się bawiłam, grając i wygrywając ten turniej w zeszłym roku i naprawdę nie mogłam się doczekać, żeby tam wrócić. Wiem, że kibice będą mogli zobaczyć wspaniały tenis i żałuję, że tym razem nie będę jego częścią" - napisała w oświadczeniu tenisistka z Raszyna. To oznacza, że Świątek nie obroni wywalczonego przed rokiem w Pekinie tytułu.

Nieobecność 23-latki w stolicy Chin może mieć poważne konsekwencje w kontekście układu sił w rankingu WTA. Polka broni pozycji liderki przed Sabalenką. Białorusinka jest ostatnio w znakomitej formie. Zawodniczka z Mińska wygrała wielkoszlemowy US Open i jak kilkukrotnie podkreślała, do końca roku chce wrócić na szczyt kobiecego tenisa. Niewykluczone, że niedługo będzie miała na to szansę.

Jeżeli Sabalenka dotrze do finału turnieju w Pekinie, to wyprzedzi Świątek w rankingu WTA Race. Ta klasyfikacja nie ma jednak aż tak ogromnego znaczenia. Od jej układu zależy to, które tenisistki zakwalifikują się wieńczącego sezon Turnieju Mistrzyń. Zarówno Polka, jak i Białorusinka są już pewne udziału w WTA Finals.

Zmagania w Pekinie mają rangę WTA 1000. To oznacza, że za zwycięstwo w turnieju można zainkasować 1000 punktów do głównego rankingu WTA. Aktualnie Sabalenka traci do Świątek ponad 2000 oczek. W związku z tym wiadomo, że nawet w przypadku końcowego triumfu 26-latka nie wyprzedzi Polki w klasyfikacji. Niemniej jednak może zbliżyć się do niej na dość bliski dystans.

WTA w Pekinie to drugi z rzędu turniej, z którego wycofała się Świątek. Wcześniej zrezygnowała z udziału w zmaganiach w Seulu. Wtedy tłumaczyła swoją decyzję potrzebą dłuższego odpoczynku.