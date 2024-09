Jastrzębski Węgiel górą w hicie PlusLigi! Niesamowita pogoń w pierwszym secie

Premierowa odsłona długo toczyła się przy przewadze drużyny z Rzeszowa, która dobrze grała blokiem (6:9) i skutecznie prezentowała się w ataku (11:16, 14:19). W końcówce jastrzębianie ruszyli do odrabiania strat, ale Klemen Cebulj wywalczył piłkę setową (21:24). Asseco Resovia miała wygraną na wyciągnięcie ręki, ale gospodarze nie poddali się. Kapitalną zmianę dał Arkadiusz Żakieta, który skutecznie zaatakował, dołożył asa i doprowadził do gry na przewagi. W niej goście zupełnie się pogubili i Jastrzębski Węgiel wygrał tę partię 26:24.

Trener Marcelo Mendez pozostawił na parkiecie zmienników (Żakieta i Juan Finoli), ale to rzeszowianie zaliczyli udane otwarcie w drugiej partii (4:7 – po asie Stephena Boyer). Przez pewien czas utrzymywali przewagę (11:15), ale siatkarze z Jastrzębia-Zdroju tym razem szybciej zabrali się do odrabiania strat. Punktowa seria przy zagrywkach Żakiety dała im prowadzenie 16:15, które później jeszcze powiększyli. Po asie Norberta Hubera prowadzili 21:18, a w ostatniej akcji seta skutecznie zaatakował Tomasz Fornal (25:21).

Set numer trzy to mocne otwarcie jastrzębian (6:2), którzy utrzymywali wyraźną przewagę w kolejnych akcjach. Asseco Resovia jeszcze poderwała się do walki, Boyer posłał asa (11:9), ale był to łabędzi śpiew przyjezdnych. Od tego momentu mistrzowie Polski całkowicie przejęli inicjatywę i rozbili rywali. W końcówce Timothee Carle popisał się punktową zagrywką (22:14), Fornal wywalczył piłkę meczową, a błąd rzeszowian dał gospodarzom ostatni punkt (25:15).

Najwięcej punktów: Arkadiusz Żakieta (14), Tomasz Fornal (10) – Jastrzębski Węgiel; Stephen Boyer (10) – Asseco Resovia. Gospodarze skuteczniejsi w ataku, lepiej punktowali blokiem (9–4) i popełnili mniej błędów od rywali. MVP: Arkadiusz Żakieta (11/15 = 73% skuteczności w ataku + 2 asy + 1 blok).



Jastrzębski Węgiel – Asseco Resovia Rzeszów 3:0 (26:24, 25:21, 25:15)

Jastrzębski Węgiel: Timothee Carle, Norbert Huber, Benjamin Toniutti, Tomasz Fornal, Anton Brehme, Łukasz Kaczmarek – Jakub Popwiczak (libero) oraz Juan Ignacio Finoli, Arkadiusz Żakieta. Trener: Marcelo Mendez.

Asseco Resovia: Bartosz Bednorz, Cezary Sapiński, Stephen Boyer, Klemen Cebulj, Karol Kłos, Gregor Ropret – Michał Potera (libero) oraz Jakub Bucki, Lukas Vasina, Łukasz Kozub, Dawid Woch. Trener: Tuomas Sammelvuo.